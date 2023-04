Partystimmung in und an der Listerhalle

Von: Dominic Rieder

Teilen

Nachdem die Dämmerung Einzug gehalten hatte, wurde das Osterfeuer angezündet. © Rieder

Eine Eierfeier und das große Osterfeuer, ausgerichtet vom Prinzenclub der Schützen, locken am Ostersonntag rund 400 Besucher an die Listerhalle.

Hunswinkel – Von Shakiras „Waka Waka“ bis „Ding“ von Seeed, von Whitney Houstons „I wanna dance with somebody“ bis hin zu „1000 und 1 Nacht“ von der Klaus Lage Band – der bunt gemischte Musik-Mix, den DJ Dave Curtis parat hatte, bot für jeden was und sorgte für gute Laune und Partystimmung in der Listerhalle in Hunswinkel.

Dorthin hatte am Abend des Ostersonntags der Prinzenclub des Schützenvereins zur Listertalsperre eingeladen. Der veranstaltete Eierfeier und Osterfeuer und fand damit rege Resonanz. Denn rund 400 Besucherinnen und Besucher fanden sich im Laufe des Abends ein, um in der Halle – wo die Valberter Rockfabrik die Licht- und Musiktechnik beisteuerte – bei jeder Menge beliebter Hits „Party non stop“ zu feiern, und um sich auf dem Außengelände vor der Halle am hellen Schein des Osterfeuers zu erfreuen.

Natürlich war auch für die passende leckere Verpflegung der Gäste gesorgt. So war Martin Ackerschott mit seinem Partyservice vor Ort und bot unter anderem Pommes Frites, Bratwurst und Currywurst an. Die Bewirtung mit Getränken übernahmen die Mitglieder des Prinzenclubs, es gab Kaltgetränke wie Bier, Wasser und Cola. Apropos Prinzenclub: Auch in dessen Reihen herrschte natürlich gute Laune in Anbetracht des gelungenen Events. „Wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Die Halle ist gut gefüllt“, freute sich der Vorsitzende des Prinzenclubs, Patrick Licht - zumal auch die Witterung am Wochenende stimmte. „Wir hatten an beiden Tagen Glück mit dem Wetter: am Karsamstag beim Holzsammeln und am Ostersonntag beim Osterfeuer“, sagte Patrick Licht.

Eierfeier in der Listerhalle Fotostrecke ansehen

Zu den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die sich an dem abendfüllenden Event erfreuten, zählte auch Katharina Mandel. „Ich finde, das ist eine schöne Veranstaltung. Und außerdem finde ich den Termin am Ostersonntag sehr gut, weil ich am Karsamstag gearbeitet habe und darum nicht zu einem Osterfeuer gehen konnte“, meinte die Meinerzhagenerin. Lobende Worte gab es auch von Jenni Zahlten: „Die Atmosphäre ist schön. Und man trifft immer viele Bekannte hier. Der Ostersonntag ist immer fest gebucht für das Osterfeuer und die Eierfeier in Hunswinkel“, sagte die Valberterin.

Ein Besucher aus Windebruch, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, meinte „Wenn nicht jetzt, wann dann“ und freute sich, dass endlich wieder gefeiert werden kann. „Danke an den hiesigen Schützenverein für diese gelungene Veranstaltung. Es ist schön, dass so viele Besucher da sind und man die gemütliche Atmosphäre draußen am Osterfeuer genießen kann“, fügte er hinzu.