Wieder Hilfe in Coronazeiten: Tafel teilt zu festen Zeiten aus

Termine bekannt gegeben

+ © Henrik Wiemer Am Donnerstag öffnet die Meinerzhagener Tafel wieder am Inselweg. © Henrik Wiemer

In Corona-Zeiten steht das ehrenamtlich tätige Mitarbeiter-Team der Meinerzhagener Tafel im Evangelischen Gemeindezentrum am Inselweg auch diesmal wieder bereit, um Lebensmittel an bedürftige Personen aus Meinerzhagen und Valbert zu verteilen.