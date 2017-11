„NahTourBus“ der MVG: Saisonende

Meinerzhagen - Der „NahTourBus“ der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) beendete am vergangenen Sonntag die Saison 2017.

„Gut 400 Fahrgäste mehr als im Vorjahr nutzten den ehemaligen Wanderbus und sorgen für eine Gesamtfahrgastzahl von rund 2600“, gibt die MVG bekannt.

Am Sonntag drehte der Bus zum letzten Mal in diesem Jahr seine Runde. Dazu startete der „NahTourBus“ am Vormittag um 10 Uhr am Lüdenscheider Bahnhof und machte sich über die Nordhelle auf den Weg nach Meinerzhagen. Vor gut einem halben Jahr startete die Linie 252 am Maifeiertag in die Saison 2017, in der es insgesamt 34 Fahrtage, jeweils an Sonn- und Feiertagen, gab.

Wie bereits seit mehr als 20 Jahren gab es auch in diesem Jahr dabei pro Einsatztag vier Hin- und Rückfahrten. Neu hingegen und von den Nutzern gut angenommen waren die Themen-Wanderungen, welche im gut vierwöchigen Abstand und unter sachkundiger Führung auf dem Programm standen. Da man hierfür im Organisations-Arbeitskreis, in dem neben der MVG auch Touristik-Fachleute aus Lüdenscheid, Meinerzhagen und Herscheid sowie Mitarbeiter vom Märkischen Kreis und SGV tätig sind, auch „Neuwanderer“ bei der Streckenführung berücksichtigt hatte, war der Zuspruch sehr erfreulich. Letztendlich nutzen rund 400 Fahrgäste mehr als im Vorjahr das Angebot „NahTourBus“.

Für das kommende Jahr stehen einige grundsätzliche Neuerungen für die Linie 252 an, auf die man sich im besagten Arbeitskreis geeinigt hat. Herausragend ist hier zunächst die Verkürzung der Saison. 2018 wird diese wie gewohnt zwar am 1. Mai beginnen, aber bereits am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, enden. Hauptsächlich die Erfahrungen vergangener Jahre, in denen die Novembermonate eine eher schwache Auslastung auswiesen, führen zu dieser Veränderung.

Eine weitere Änderung stellt die Streckenerweiterung ab 2018 dar. Dazu wird der „NahTourBus“ zukünftig, bevor er über die Nordhelle nach Valbert fährt, eine Schleife bis nach Herscheid (Denkmal) fahren. Und auch eine optische Neuerung wird es in der kommenden Saison geben. Dann werden die bisher noch vorhandenen Bezeichnungen „Wanderbus“ an den Haltestellenschildern auf den neuesten Stand gebracht. Und nach Auskunft der Stadt Meinerzhagen soll gleiches auch auf den Hinweisschildern an den Ortseingangsportalen der Volmestadt geschehen.