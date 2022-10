Ehemaliger BVB-Star stellt Buch im MK vor

Von: Frank Zacharias

Der ehemalige Profifußballer Neven Subotic kommt am 16. November in die Meinerzhagener Stadthalle, um sein Buch vorzustellen. © patrick temme photographie

Er stand in den Kadern von Borussia Dortmund, dem 1. FC Köln und Union Berlin, gewann zwei Deutsche Meisterschaften, einmal den DFB-Pokal und stand im Finale der Champions League: Neven Subotic hatte als Profifußballer Erfolg – verdiente dabei natürlich auch Millionen. Doch er hob nicht ab, hinterfragte immer auch sich selbst und das System.

Meinerzhagen - Davon handelt seine Autobiografie, die er gemeinsam mit Sonja Hartwig verfasst hat. Am Mittwoch, 16. November, stellt Subotic das Buch ab 20 Uhr auf Einladung von KuK in der Meinerzhagener Stadthalle vor.

„Wie gerecht ist es, dass ein Fußballer Millionen verdient, während eine Putzfrau von einem Job allein nicht leben kann? Dass wir jederzeit ein Glas Wasser trinken können, aber täglich 2000 Kinder an Krankheiten sterben, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden?“ Die Frage der Gerechtigkeit ziehe sich durch Neven Subotics Leben – schon lange, bevor ihm dies bewusst wurde, wie es in der Buchvorstellung des Verlags Kiepenheuer & Witsch heißt.



Geboren in Jugoslawien, aufgewachsen in den USA

In den 1990er-Jahren floh Subotic mit seinen Eltern aus Jugoslawien nach Deutschland. Als die Abschiebung drohte, gingen sie in die USA. Als 17-Jähriger kam er wieder, um Fußballprofi zu werden. Mit Borussia Dortmund wurde er Meister und galt als einer der besten Verteidiger der Liga. „Es folgten Nächte des Rauschs, schnelle Autos, ein riesiges Haus mit Jacuzzi – aber es kamen auch Zweifel und Scham.“



Geld für jene, die es am nötigsten haben

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er, seine Leidenschaft und sein Geld denen zu widmen, die ein Leben im anderen Extrem führen müssen: Heute ermöglicht die von Neven Subotic gegründete Stiftung Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser. Mehr als 350 Projekte seien bereits realisiert worden.

„Fast seine ganze Zeit und der Großteil seines Gehalts fließen in diese Arbeit“, heißt es. Das Buch erzähle von einem Sportler, den das kapitalistische System Profifußball groß machte, bevor er zum gesellschaftspolitischen Aktivisten wurde. „Ein Plädoyer für mehr Bewusstsein und Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt.“ zach

Vorverkauf hat begonnen

Karten zur Lesung in der Stadthalle in Meinerzhagen gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen von KuK: In den Buchhandlungen Schmitz (Meinerzhagen) und Timpe (Kierspe) sowie im Fotoatelier Albrecht in Meinerzhagen sowie natürlich im Online-Ticketshop von KuK (Link unter www.kuk-verein.de). Der Preis pro Ticket beträgt 16 Euro – eine Ermäßigung gibt es weder im Vorverkauf noch für andere Altersgruppen, da die Einnahmen dieser Veranstaltung der Neven-Subotic-Stiftung zugutekommen sollen.