Wiedersehen, Plaudern und viele Erinnerungen wecken

Das Ehemaligen-Treffen am EGM lockte zahlreiche Ehemalige an und in die Schule.

Meinerzhagen - Das Wetter hatte sich beruhigt, für Verpflegung war gesorgt, und so pilgerten mehrere Hundert „Ehemalige“ am Samstagabend auf das Gelände des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM).

Anfang und Ende des großen Treffens waren offen, sodass fortwährend immer weitere Besucher auf den Bamberg pilgerten und die vorhandenen Möglichkeiten nutzten.

Vor der Schule befanden sich Getränkestand und Futterkrippe des Partyservice Cordt mit Hähnchenschnitzel, Pommes und Currywurst. Noch mehr Raum bot der Innenhof, wo man sich ebenfalls vor den Begegnungen mit alten Bekannten, Mitschülern und Lehrern stärken konnte.



Etwa 3500 Ehemalige habe die Schule in den 56 Jahren ihres Bestehens hervorgebracht, schätzte Schulleiter Sven Dombrowski. Er rechnete für den Abend mit 500 bis 600 Besuchern – möglicherweise aber auch erheblich mehr. Die ältesten ehemaligen Schüler haben damit ein Alter von Mitte 70 erreicht. Zum Ehemaligentreffen vor sechs Jahren kamen rund 1000 Gäste, was damit zu tun hatte, dass die Schule damals gleichzeitig ihr 50-jähriges Bestehen feierte.



An einem Ehemaligen-Terminal konnten die Gäste ihre Email-Adressen eingeben, um zukünftig über besondere Ereignisse und Treffen an der Schule informiert zu werden. Der Schulleiter verband damit noch die weitergehende Hoffnung, den einen oder anderen Ehemaligen mit einem besonderen Lebens- und Berufsweg in die Schule einladen zu können. Und auch im Hinblick auf die Jobperspektiven zukünftiger Abiturienten sei ein solches Netzwerk hilfreich. Sven Dombrowski verwies auf einige bekannte Absolventen der Schule: den IT-Spezialisten Rafael Laguna de la Vera, den Physiker Dr. Johannes Erdmann, der zurzeit Dozent an der Universität Dortmund ist und habilitiert, den WDR-Moderator Matthias Bongard und den BVB-Fußballer Nuri Sahin. Von ihnen wurde allerdings zunächst niemand gesichtet.



Ein ganz anderes, von Schülerinnen und Schülern entwickeltes und preisgekröntes Netzwerk, stellten Mitglieder der Schülergenossenschaft „Sharens“ vor: Im Internet bieten sie eine Plattform für den Austausch und Informationen über fünf Aufgabenbereiche: Design, Verwaltung, Marketing, Finanzen und IT-Management. Nebenbei verkauften die Schüler Kuchen und sammelten Spenden für das Schulprojekt im indischen Karadikkal.



Während zunächst mehr oder weniger überraschende Wiederbegegnungen, das Plaudern und das gemütliche Zusammensein das Programm bestimmten, wurden in der Aula noch die letzten Vorbereitungen für die Beschallung des Tanzbodens getroffen. Dort sollte es allerdings erst ab 23 Uhr losgehen. Ansonsten verzichtete die Schule auf ein offizielles Programm: Nur wenige hätten sich beim letzten Ehemaligentreffen bei der Live-Musik eingefunden, begründete Sven Dombrowski diese Konzentration auf die persönliche Begegnung.