Einstige Klinik in Wilkenberg: Dornröschen sucht Prinz

Valbert - Mitten in Wilkenberg scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die einstige Klinik für psychosomatische Erkrankungen schläft den Dornröschenschlaf. Ein mutiger Prinz ist jedoch nicht in Sicht.

Rückblick: Wo die Natur sich jetzt ein Stück Wilkenberg zurückerobert, wollten Suchtkranke aus ganz Deutschland einst mit ärztlicher Unterstützung geheilt werden. Mitte der 1970er-Jahre hatte der gelernte Anästhesist Dr. Michael Baican die Klinik eröffnet und das 54-Betten-Haus zwei Jahrzehnte lang recht unauffällig geleitet.

Dann jedoch traten misstrauische Krankenkassen auf den Plan. Es kam zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Frage, ob die personelle Ausstattung und angewendete Therapien mit den behördlichen Auflagen in Einklang zu bringen sind. Noch im Jahr 1999, so berichtete Baican vier Jahre später gegenüber der MZ, habe ein Gutachter bestätigt, dass in Wilkenberg „alles in Ordnung“ sei.

Der Anfang vom Ende

Doch am 5. Februar 2003 verfügte das Kreisgesundheitsamt einen Patienten-Aufnahmestopp, der die Zahl der Patienten von durchschnittlich 40 auf zwei zurückfallen ließ. Konten wurden gesperrt, Baican sprach von Forderungen gegenüber den Krankenkassen in Millionenhöhe. Der Inhaber meldete Insolvenz an – in der Folge kam es nicht nur zu zwei Prozessen gegen Baican wegen Steuerhinterziehung und dem Beiseiteschaffen von Vermögenswerten aus der Konkursmasse (beides führte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung), sondern auch zur Versteigerung des Gebäudekomplexes.

+ Der frühere Eingangsbereich der einstigen Klinik ist zugewuchert. © F. Zacharias

Im August 2005 wurde die sogenannte Fünf-Zehntel-Grenze beim aufgerufenen Verkehrswert von damals rund 1,15 Millionen Euro aber nicht erreicht. Nicht nur der offensichtlich marode Zustand der Immobilie schreckte potenzielle Käufer ab, sondern auch eine notwendige Investition in die Entwässerung – und Forderungen der Nord-LB in Höhe von rund 1,64 Millionen Euro. Seit dieser gescheiterten Versteigerung ist es still geworden um das etwa 7500 Quadratmeter große Grundstück mitten in Wilkenberg.

Und diese Ruhe sieht man ihm durchaus an: Der Putz blättert von der Fassade, Spinnweben sorgen für ein fast schon romantisches Stillleben, das aber keinesfalls betreten werden sollte. Insbesondere der Eingangsbereich mit seine hölzernen Loggia wirkt alles andere als einladend. Reifen lagern auf dem Gelände, an einer Matratze haben sich offenbar Tiere gütlich getan.

Genauer Preis „auf Anfrage“

Die Nachbarn haben sich in den vergangenen Jahren mit der Situation einigermaßen abgefunden. Zu utopisch scheint denn auch ein Kauf, zumal im Dorf von einer Summe in Höhe von einer halben Million Euro die Rede ist. Nicht offiziell, versteht sich.

Der Immobilienmakler reagiert nicht auf MZ-Anfragen, lässt sich nicht in die Karten schauen. Im Inserat heißt es nur: „Preis auf Anfrage.“ Wer Zeit, Lust und – vor allem – Geld hat, kann also zugreifen. Als „renovierungsbedürftig“ steht der 1965 gebaute Komplex als „Spezialobjekt“ in den einschlägigen Online-Portalen.

Weitere Kennzahlen: Auf der Hauptfläche von 1745 Quadratmetern gibt es 27 Zimmer, die jeweils über Badezimmer mit größtenteils hochwertigen Marmor-Böden verfügen. „Außer der Möglichkeit, das Objekt als Klinik zu nutzen, eignet sich das Gebäude sehr gut für den Umbau zu einem Seniorenheim, Mutter-Kind-Haus, als Reha-Zentrum und so weiter“, heißt es in dem Inserat weiter. Immerhin: Eine Provision wird für den künftigen Grundbesitzer beim Kauf nicht fällig.

Zuletzt, so heißt es aus der Nachbarschaft, habe ein polnischer Bauunternehmer Interesse bekundet, um seine Arbeiter in dem Gebäude unterzubringen. Auch dem Fachmann waren die Folgekosten aber offenbar zu unkalkulierbar.