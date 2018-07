Das Ende einer Ära

Erster Gratulant war am Freitag Bürgermeister Jan Nesselrath.

Valbert - Vor genau einer Woche stand sie ein Stückchen weit von der Ebbeschule entfernt in der Manege. Beim Schulzirkusprojekt mit dem Zirkus Proscho konnte sie viele Zuschauer begrüßen und ihre „artistischen“ Schülerinnen und Schüler bewundern. Am Freitag war sie selbst der Hauptprogrammpunkt einer liebevoll von ihren Kollegen und weiteren Helfern gestalteten Feierstunde.

Sie selbst eröffnete diese mit einer in Phasen doch sehr bewegten Rede, in der sie viele Stationen ihrer Lehrertätigkeit – mit einem mehr als 40-jährigen Schwerpunkt an der Ebbeschule – aufzeigte. Die letzten elf Jahre davon hatte sie die Schulleitung übernommen.

Deutlich zu spüren war es für die Gäste, dass ihr der Beruf als Lehrerin bis zuletzt überwiegend Freude bereitet hat. Ebenfalls zu spüren: Die gute Gemeinschaft mit ihrem Kollegium, den Mitarbeitern der OGS, dem Förderverein und den Schulgremien.



Anerkennende Worte des Schulträgers überbrachte Bürgermeister Jan Nesselrath. Allerdings nicht ohne sein Bedauern über die Pensionierung auszudrücken und den besten Wünschen für den nun anstehenden Lebensabschnitt. Nach der Überreichung der obligatorischen Urkunde durch die Vertreterin des Schulamtes beim Märkischen Kreis, waren die Kolleginnen und Kollegen an der Reihe. In einer Computerpräsentation und in einem Videofilm, konnte die Jubilarin nochmals Etappen ihrer Laufbahn sehen. Wobei sie allerdings im Film gedoubelt wurde, um nicht vorweg die cineastische Überraschung platzen zu lassen. Die war dann auch perfekt gelungen und sorgte bei Christel Kalkowski für zahlreiche herzhafte Lacher.



Und mit ihren Geschenken zum Festtag, darunter einer Ballonfahrt, welche neben dem eigenen Haus in Drolshagen starten soll, sorgten die Kollegen und „schulischen“ Mitstreiter zusätzlich für ein wenig Gerührtheit. Mit einem gemeinsamen Lied des „Schulchors“, welcher sich in der gestrigen Konstellation wohl einmalig aus Kollegen, einigen Mitgliedern des Fördervereins und Mitarbeitern der OGS zusammensetzte, endete der offizielle Teil. Danach gab es ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen, nicht nur aus dem Schulalltag.