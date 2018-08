Hitze-Stress: Überlebenskampf der Ebbemoore 

Meinerzhagen - Eigentlich steht das Wasser in einem Moor bis zur Oberfläche. Eigentlich. In den Ebbemooren hingegen muss man zurzeit lange graben, um es überhaupt noch zu finden: In der Grundlose exakt 81 Zentimeter tief, denn erst hier beginnt die wasserführende Schicht.

„Eine echte Katastrophe“, meint Klaus Kraatz. Und der muss es wissen, denn als Biologe beim Märkischen Kreis, also der Unteren Landschaftsbehörde, wertet er die Daten aus, die eine Messsonde mitten in dem heimischen Moor liefert.

Lange nicht jedes Moor in Deutschland wird überwacht, anders die Grundlose. Hier hat sich Kraatz dazu entschlossen, Daten zu sammeln, die einmal wichtig sein könnten. Seit etwa sechs Jahren führt er nun Buch über die Fakten, die seine Sonde ihm liefert. Und so prekär war die Lage noch nie.

Was ist passiert? „Das Niedermoor bekommt seinen Wasser-Nachschub hauptsächlich von unten, aus dem Grundwasser. Durch die Kapillarwirkung wird es nach oben befördert. Zusätzlich sorgt der Regen für Nachschub von oben. Die Sonde zeigt allerdings, dass der Wasserzufluss seit dem 27. Juli stockt“, berichtet Kraatz.

Das Moor Das größte Moor im geschützten FFH-Gebiet Ebbemoore ist die Grundlose. Sie gehört zum Quellgebiet der Lister. Hier fallen bis zu 1600 Liter Regenwasser pro Quadratmeter und Jahr an, was die Bildung von Hangmooren begünstigt. Das Betreten der Biotope ist verboten, auch weil mit jedem Schritt der Boden verdichtet wird.

Was nun geschehen könnte: Das Moor stirbt, durch Verdunstung verliert es immer mehr Wasser. Andere Pflanzen wie der Adlerfarn siedeln sich hier an und verdrängen die Arten, die eigentlich typisch für ein Moor sind, wie die Torfmoose. Die halten den Trockenstress eine gewisse Zeit lang aus. Ob sie das auch diesmal schaffen, ist nicht sicher. Denn: Vergleichswerte gibt es nicht. Niemals zuvor konnten Daten aus einer so langen Trockenzeit erhoben, geschweige denn ausgewertet werden.

„Abwarten und sehen, was passiert“, lautet die Devise von Klaus Kraatz deshalb. Dem Moor helfen, das kann er kaum. Lediglich einige uralte und von Menschen angelegte Entwässerungsrinnen wurden in den Ebbemooren zugeschüttet. Ob das allein allerdings hilft – niemand weiß es. Kraatz: „Wir kennen den Punkt nicht, an dem ein Moor umkippt. Wenn jetzt noch ein trockener Herbst und Winter folgen, wäre das aber wohl fatal.“

Bodenanalysen in der etwa zehn Hektar großen Grundlose haben Erstaunliches ergeben: „Es wurden Pollen gefunden, die aus der Zeit von etwa 3000 vor Christus stammen“, erläutert Klaus Kraatz. Die Torfschicht im größten der Ebbemoore ist allerdings eher bescheiden. „Sie ist etwa 20 Zentimeter bis zu einem Meter dick“, berichtet der Biologe. Damit habe sich der Torf-Abbau hier nie gelohnt, anders als in Niedersachsen, wo Torfschichten von bis zu zehn Metern Stärke anzutreffen seien. Kraatz: „Die Grundlose wurde in der Vergangenheit eher als Viehweide genutzt, oder als Wiese zur Futtergewinnung. Oft hat man dort auch das Strauchwerk abgefackelt und die Fläche so gedüngt. Die Ascheschichten sind noch heute nachweisbar“, weiß Kraatz.