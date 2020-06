Die beliebteste Enervie-Ladesäule im ganzen Kreis steht in Meinerzhagen

Meinerzhagen – Die Ladestation an der Lindenstraße ist die meistgenutzte der Enervie im Märkischen Kreis.

Diesen Fakt gab – eher beiläufig – Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses bekannt. Zuvor hatte er den Kommunalpolitikern die Überlegungen vorgestellt, gemeinsam mit dem Energieversorger Enervie am Mitarbeiterparkplatz des Rathauses eine weitere Station zu errichten.

Mit der Station am Kundencenter der Enervie und besagter Säule an der Lindenstraße gebe es dann drei öffentliche Ladesäulen. Die Säule eines privaten Betreibers befindet sich auf dem Gelände der Tankstelle Jaeger. Für E-Bikes und Pedelecs existiert in Valbert eine Stromtankstelle. Insgesamt laufen bei der Stadt noch weitere Planungen zur „Verdichtung“ des Ladenetzes in Meinerzhagen, hieß es vom Fachbereichsleiter.