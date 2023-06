Durchs Wohngebiet zur A45: Genervt am Rande Lüdenscheids

Von: Sarah Lorencic

Christel Burja und Claudia Böhl (links) waren unter anderem am Montag im Rat der Stadt Meinerzhagen, um auf die Situation an der Kampstraße aufmerksam zu machen. Seit der A45-Sperrung nutzten viele die Straße als Umgehung und Abkürzung zur A45 – und nicht zuletzt als Parkfläche für Otto Fuchs. © Lorencic, Sarah

Morgens früh geht es los. Dann wird das Wohngebiet zur Umgehung der Umgehungsstraße und zum wilden Parkplatz von Otto-Fuchs-Mitarbeitern.

Meinerzhagen – Sechs Anwohner der Kampstraße nutzten die Stunde der Öffentlichkeit in der Ratssitzung am Montag, um Politik und Stadtverwaltung vorzutragen, dass die Situation für Anwohner „schon eine kleine Zumutung“ geworden ist, wie Antonia Grellmann sagte. Sie ergriff stellvertretend für alle anderen, das waren Claudia und Olaf Böhl, Christel Burja, André Bosbach und Matthias Reininghaus, das Wort.

Der Verkehr habe seit der A45-Sperrung sehr stark zugenommen. 80 Autos haben sie in 15 Minuten gezählt. Nur wenige hätten ein MK-Kennzeichen, oft seien es auch Fahrzeuge aus dem Ausland. Es sei so laut geworden, dass man kein Fenster mehr geöffnet lassen könne. Schon ab morgens um 4 Uhr gehe der Verkehr auf der Kampstraße los. 30 km/h fahren die wenigsten, schätzen die Anwohner.

Viel Verkehr und volle Straßenränder. Ruhig ist es an der Kampstraße seit der A45-Sperrung nicht mehr. © Lorencic, Sarah

Wie Christel Burja ergänzte, trage auch die Parksituation dazu bei, dass die Anwohner frustriert sind. Der öffentliche Parkplatz am unteren Ende der Kampstraße sei meistens von Otto-Fuchs-Mitarbeitern belegt. Wer dort keinen Parkplatz findet, um in die Stadt zu gehen oder zur Praxis von Dr. Reimann, parkt am Fahrbahnrand der Kampstraße – auch im eingeschränkten Halteverbot, vor Garagen und Einfahrten. „Wir werden beschimpft, wenn wir etwas sagen“, erklärt die Anwohnerin. „Das gesamte Stadtgebiet wird zugeparkt.“

Ortsbesuch. Autos mit Kennzeichen aus Berlin, Münster, Borken, Hagen, Gummersbach, Ennepetal, Olpe, Remscheid, Ahlen, München, Coesfeld und viele mehr fahren durch die Kampstraße. Ab der Einfahrt Zum Alten Teich parken Fahrzeuge entlang der Straße, teilweise weist ein Parkschild in der Windschutzscheibe darauf hin, dass es Fuchs-Mitarbeiter sind. Da „P“ im gelben Kreis mit Otto-Fuchs-Logo berechtigt die Mitarbeiter dazu, die firmeneigenen Parkplätze zu nutzen. „Aber die sind zu faul zu laufen“, sagt Claudia Böhl, die auch in der Ratssitzung zugegen war. Einen Shuttle hätten sie gerne, würden die Mitarbeiter scherzen, wenn die Anwohner sie auf ihre Parkplatzwahl ansprechen. „Ich kann die Leute verstehen, aber richtig ist das nicht“, sagt Christel Burja.

„Die parken das ganze Stadtgebiet zu“: Otto-Fuchs-Mitarbeiter stehen auch an der Kampstraße in der Kritik. © Lorencic

Was die Parkerei betrifft, gehe es nicht nur um die Kampstraße, sondern auch um alle umliegenden. Die Durchfahrt der vielen Autos aber ist ein Kampstraßen-Problem. Die Anwohner vermuten, dass es die Navigationsgeräte sind, die die Autofahrer an der Bahnhofstraße links abbiegen und durch die Kampstraße fahren lässt, um so die Umgehungsstraße zu umgehen und auch die Oststraße.

Bei der Beschilderung an der Bahnhofstraße ist den Anwohner auch etwas aufgefallen. Nämlich, dass nur die A4 ausgeschildert ist, nicht aber die A45, sodass man durch die Innenstadt zur A45 geleitet wird. Das zu ändern, schlugen die Anwohner am Montag auch dem Rat vor. Das Parken an der Kampstraße könne man auch gebührenpflichtig machen oder zeitlich begrenzen. Besucher von Apotheke und Dr. Reimann wären ohnehin nur kurze Zeit dort, während Firmenmitarbeiter mehr als acht Stunden an einer Stelle stehen. Es muss eine Lösung her, denn den Bogen könne man immer weiter spannen. Auch am Multimedicum stehen nicht nur Besucher des Hauses oder der Stadt. Und gerade ältere Menschen müssten dann oft lange nach Parkplätzen suchen und unnötig lange Wege laufen. Die Infrastruktur gebe es in einer ländlichen Stadt nicht her, sagt Christel Burja, dass Busse genutzt werden könnten. Sie verstehe, dass die meisten mit dem Auto fahren, die von außerhalb kommen oder einkaufen gehen.

Antonia Grellmann ergriff im Rat am Montag das Wort für alle Anwohner der Kampstraße. © Lorencic, Sarah

Im Rat hatte man nicht nur ein offenes Ohr für die Anwohner, sondern tauschte auch sofort Kontakte aus. Fachbereichsleiter Jürgen Tischbiereck übergab seine Visitenkarte. Er und auch Bürgermeister Jan Nesselrath sagten, dass man sich vor Ort mit den Anwohnern unterhalten und sich ein Bild von der Situation machen wolle.