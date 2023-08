Durchgetaktet zum neuen Kunstrasen

Von: Frank Zacharias

Teilen

Bahn für Bahn wird der alte Kunstrasen im Stadion an der Oststraße aufgenommen: Während einer der Arbeiter das Messer ansetzt, rollt der andere die Bahnen mithilfe eines speziellen Geräts auf. © F. Zacharias

Als am Dienstag niemand mehr damit gerechnet hatte, ging es endlich los: Die Arbeiten für den neuen Kunstrasen im Stadion an der Oststraße haben begonnen!

Meinerzhagen – Seit Dienstagabend entfernte ein dreiköpfiges Team aus Tschechien das alte Geläuf, um Platz für den neuen Belag zu machen. Bereits für diesen Donnerstag ist die Inspektion der Tragschicht geplant. Stadt und RSV Meinerzhagen hoffen dann, keine böse Überraschung zu erleben.

Das deutete sich nach der Aufnahme der ersten Kunstrasenbahnen aber nicht an, wie Falko Gerber vom Fachbereich Technischer Service der Stadtverwaltung sagte. Zumindest in dem bis Dienstagmittag freigelegten Bereich waren auf den ersten Blick keine gravierenden Beschädigungen zu erkennen, die die Verlegung des neuen Kunstrasens weiter verzögerten. Und doch hat man kleinere Anpassungen für eine Fläche bis 200 Quadratmeter eingepreist und vorsorglich ausgeschrieben, wie Gerber erklärt. Man weiß ja nie.

Auf der Fläche zwischen Stadion und Action-Markt wurden die aufgerollten Bahnen gestapelt. © Zacharias, Frank

Der Zeitplan ist eng getaktet. „Die kommende Woche haben wir für mögliche Ausbesserungen an der Tragschicht vorgesehen, in der Woche ab dem 21. August soll dann die Verlegung des neuen Kunstrasens beginnen. Diese Arbeiten sollen zwei oder drei Wochen andauern, wenngleich man dann mit bangen Blicken gen Himmel schaut. „Der Sand kann etwa nur eingefegt werden, wenn es einigermaßen trocken ist“, erklärt Falko Gerber.

Fertigstellung Mitte September, erstes Heimspiel am schon am 3.

Ende Juni hatte die Stadt den Zeitraum Mitte September als Fertigstellungstermin genannt. Daran habe sich nichts geändert, betont Gerber – auch wenn man eigentlich zunächst die Hoffnung hatte, dass der alte Kunstrasen bereits in der vergangenen Woche hätte entfernt werden können. Dass sie keine Zeit verlieren wollen, war den drei Arbeitern am Mittwoch jedoch anzumerken: Bahn für Bahn wurde aufgerollt und auf einem extra abgesperrten Bereich zwischen Stadion und Action-Markt gestapelt. Bereits bis zum Mittag lagen dort mehr als 80 Rasenrollen, aus denen Unmengen von noch gespeichertem Regenwasser lief.

Bereits am Dienstagabend hatte sich auch der Vorstand des RSV Meinerzhagen von den zügigen Arbeiten überzeugen können: Die Kolonne war just zu jenem Zeitpunkt aktiv, als die Führungsriege zur Vorstandssitzung ins Stadion geladen hatte. Ob aber auch die noch ausstehenden Arbeiten ähnlich schnell vorangehen, weiß niemand: „Dazu muss alles passen: Das Material muss da sein – und die Kolonne für die Verlegung auch“, weiß RSV-Vorsitzender Dirk Rebein von manch anderen Plätzen, bei denen der anvisierte Zeitplan an solchen nicht ganz unwichtigen Details scheiterte.

Mit einer speziellen Vorrichtung wird der alte Kunstrasen aufgenommen. © Zacharias, Frank

Der Zeitdruck ist enorm: Die Stadtverwaltung betont, den Fertigstellungstermin Mitte September frühzeitig kommuniziert zu haben, das erste Heimspiel steht aber dennoch schon am 3. September für den RSV an. Für die ersten Saisonspiele ab 13. August hatte man bereits das Heimrecht getauscht, sodass die Kicker mit drei Auswärtsfahrten hintereinander in die Saison starten müssen. „Mehr als drei Auswärtsspiele in Folge sehen die Statuten einfach nicht vor“, erklärt Dirk Rebein den Termin vor der geplanten Rasenfertigstellung. Einen „Plan B“ habe man aber natürlich bereits in der Hinterhand. „Wir können uns gut vorstellen, beim TSV Rönsahl das erste Heimspiel auszutragen. Dort macht man für uns schon jetzt alles möglich. Das ist wirklich klasse“, freut sich Rebein über die bereits jetzt gelungene Zusammenarbeit, durch die der Trainingsbetrieb des RSV aufrecht erhalten werden kann.

Aufgerollter Alt-Kunstrasen: Bis Mitte September soll das neue Geläuf liegen. © Zacharias, Frank

Gut möglich also, dass der Heimspiel-Auftakt am 3. September gegen den SV Sodingen im Grenzdorf über die Bühne geht. Sollte der neue Kunstrasen aber erst wortwörtlich Mitte des Monats liegen, wartet neues Ungemach: Am 10. (gegen Wiemelhausen) und 13. September (Finnentrop/Bamenhol) stehen bereits die nächsten Heimspiele auf dem Programm.