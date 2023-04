Durchfallquote gestiegen: Fahrlehrer im MK reagieren

Von: Julius Zentz, Ina Hornemann

Die Entwicklung bei den Führerscheinprüfungen ist derzeit negativ. Immer mehr Menschen bestehen die Prüfungen nicht. Das bestätigen die örtlichen Fahrschulen. Archi © Simone Benninghaus

Die Durchfallquoten bei der Führerscheinprüfung sind gestiegen: Fahrlehrer erklären, wie sie darauf reagieren.

Meinerzhagen/Kierspe – In den vergangenen zehn Jahren sind die Durchfallquoten bei Führerscheinprüfungen gestiegen. Sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Prüfung fielen fast zehn Prozent mehr Fahrschüler durch als im Jahr 2012. Über diese Zahlen des Tüv-Verbands berichtete diese Zeitung im Februar.

Auf Nachfrage bestätigen örtliche Fahrschul-Inhaber diese Entwicklung. Sie weisen aber darauf hin, dass es nicht sinnvoll ist, die theoretische und die praktische Prüfung gleichzeitig zu betrachten. Die Gründe lägen in unterschiedlichen Zusammenhängen, sagt zum Beispiel Maik Berges. Er betreibt Fahrschulen in Kierspe und Meinerzhagen.

Alle sind sich einig

Genauso wie Berges sieht es Hüseyin Aksoy, dem Fahrschulen in Meinerzhagen, Gummersbach und Bergneustadt gehören. Mit Blick auf die Theorieprüfungen müssten sich die Fahrschulen zuerst selbst hinterfragen. „Wenn ich als Fahrschule richtig aufpasse, muss ich keine Wiederholungsprüfungen machen“, sagt Aksoy. Es sei nun einmal „die Aufgabe von Fahrschulen, die Schüler kompetent auszubilden“, hält Berges fest. Und: „Fahrschulen sind verpflichtet, sich von der Prüfungsreife zu überzeugen.“ Dass die Durchfallquoten gestiegen sind, stellen beide fest und stimmen darin überein, dass zunächst sie als Fahrschulen schauen müssten, wie sie darauf reagieren.

Es gebe aber Fahrschulen, die das nicht so genau nähmen, wissen sowohl Berges als auch Aksoy. Diese ließen ihre Schüler auch mal schlecht vorbereitet an Theorieprüfungen teilnehmen. Hüseyin Aksoy sieht hier zuweilen eine falsche Einstellung bei Fahrlehrern, wie gut sie ihre Schüler vorbereiten.

Hüseyin Aksoy, Fahrlehrer © Privat

Aksoy und Berges verweisen aber darauf, dass die Ausbildung, die die Fahrschüler erhalten müssen, im Gesetz geregelt sei. Aksoy: „Die Fahrlehrer müssen genauer umsetzen, was ihnen gesetzlich vorgegeben ist.“ Deshalb sollten die Fahrschulen „sich an die eigene Nase packen“. Hüseyin Aksoy und Maik Berges machen das in ihren Unternehmen auch. Berges sagt, die Fahrschulen könnten „im Voraus die Quoten sehen und das steuern“. Soll heißen, sie sehen die Entwicklung frühzeitig und können darauf reagieren. „Aber das ist eben auch Aufwand“, so Berges.

Laut Aksoys interner Statistik bestehen bei ihm ungefähr 82 Prozent seiner Fahrschüler die Prüfungen. Die Fahrschule Berges habe ein eigenes Vorprüfungssystem eingeführt. Damit könnte das Team besser feststellen, wann Fahrschüler bereit für die theoretische Prüfung sind. Und Maik Berges berichtet, er kenne mehrere Fahrschulen, die ebenfalls auf die hohen Durchfallquoten reagierten und die Prüfungsreife besser testeten, bevor sie die Schüler zur theoretischen Prüfung anmelden.

Was die Durchfallquote bei der praktischen Prüfung angeht, merkt Hüseyin Aksoy, dass die Prüfer anspruchsvoller geworden seien. Berges führt eine Statistik von Tüv-Nord und dem Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises an. Demnach liege die Durchfallquote bei der praktischen Prüfung im MK bei knapp über 20 Prozent – also gut 15 Prozentpunkte weniger als in Deutschland insgesamt.

Allerdings merkt Maik Berges auch an, dass junge Menschen sich manchmal zu viel für ihre Handys interessierten. Ähnliches stellt auch der Werdohler Fahrlehrer Martin Burghardt fest. Bei ihm meldeten sich deutlich weniger Fahrschüler an, die als Kinder aktive Beifahrer gewesen seien.

Solche Kinder brächten mehr Gespür und Aufmerksamkeit für Straßenverkehrssituationen mit, wenn sie mit dem Führerschein anfingen. Berges ordnet aber ein, dass die praktische Fahrerausbildung auch schwieriger würde. Das hängt aus seiner Sicht damit zusammen, dass die Autos mehr Assistenzsysteme hätten und dass der Straßenverkehr insgesamt dichter geworden sei.

Sowohl Berges als auch Aksoy sagen aber, dass die Arbeit für die Mitarbeiter des Tüv im Moment nicht so unkompliziert sei. Zum einen hält es Hüseyin Aksoy für problematisch, dass einige Fahrschulen zu viele Fahrprüfungen beantragten. Zu diesen Terminen schickten sie dann entweder schlecht vorbereitete Fahrschüler oder sie sagten einfach ab. Das führe beim TÜV zu Problemen bei der Terminplanung. Pro Jahr sagen, laut Aksoy, Fahrschulen circa 1600 Prüfungstermine ab. Vonseiten des TÜV gebe es jedoch nur etwa 200 bis 300 Absagen.

Zum anderen, erzählt Maik Berges, herrsche beim Tüv gegenwärtig Personalmangel. Das mache die Arbeit für die vorhandenen Prüfer natürlich stressiger. Gleichzeitig sei die Ausbildung für Fahrprüfer aufwendig und dauere einige Zeit – der Tüv könne Personalmangel also nicht so schnell auffangen.