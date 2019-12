Einbrecher erbeuten Tresor

Meinerzhagen - Der Tresor war die Beute von Einbrechern, die am Freitagmorgen eine Bäckerei an der Oststraße heimsuchten.

In der Nacht zum vergangenen Freitag kamen gegen 5.10 Uhr nach Angaben der Polizei unbekannte Täter durch eine geschlossene Tür in eine Bäckereifiliale an der Oststraße. Nachdem sie die Hintertür überwunden hatten, stahlen sie den Tresor der Filiale. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/9 19 90, entgegen.