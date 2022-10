Drückjagd soll Wildschweinpopulation in Listertal eindämmen

Von: Göran Isleib

Mit einer Drückjagd soll die Wildschweinpopulation im Listertal eigedämmt werden. © Lino Mirgeler

„Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Zeiten, in denen Kahlflächen insbesondere gefällter Fichten-Monokulturen den Wald im Sauerland prägen, hat eine nie da gewesene Relevanz erhalten“, informiert der Hegering Meinerzhagen-Valbert. Eine intensive Zusammenarbeit von Waldbesitzern (Jagdgenossen), Forstämtern und Jägern habe deshalb einen besonders großen Stellenwert für den Wald der Zukunft eingenommen.

Listertal - „Wald ohne Wild ist kein Wald, aber zu viel Wild hindert den Wald beim Wachsen“, heißt die Formel. „Dies in Einklang zu bringen ist eine große Herausforderung der kommenden Jahre“, erklärt Hegeringsleiter Fabian Matzner. „Neben dem Wald ist aber auch unser Wild in Gefahr. So bedroht die immer weiter Richtung Westen ziehende Afrikanische Schweinepest (ASP) die Wildschweinpopulationen und die Landwirtschaft in ganz Deutschland. Hierzu ist ein gesunder, nicht übermäßiger Wildschweinbestand ein hilfreiches Mittel um einer Ausbreitung der ASP in unseren Breitengraden vorzubeugen sowie im Falle eines Befalls die Ausbreitung auf Nachbarregionen zu verlangsamen.“

Die Schäden, die das Schwarzwild in der Landwirtschaft anrichtet, sind enorm, weiß auch Norbert Sülzer vom Hegering Meinerzhagen-Valbert. „Aufkommen müssen wir dafür und den Landwirten einen entsprechenden Ausgleich zahlen.“ Der Hegering Meinerzhagen-Valbert begrüße und unterstützte daher die Durchführung einer revierübergreifenden Drückjagd in und rund um das Listertal.



Drückjagd geplant für den 22. Oktober

Die geplante Drückjagd wird am Samstag, 22. Oktober, traditionell in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr stattfinden, heißt es dazu in einer Mitteilung des Hegerings Meinerzhagen-Valbert. Auf einer Fläche von rund 2000 Hektar beteiligen sich in diesem Jahr nachfolgende Jagdreviere bei der Durchführung der Gemeinschaftsjagd: Hunswinkel West, Listerhof, Imhausen, Hardenberg Nord, Hardenberg Süd, Wilkenberg Ost, Langenohl, Herberg und Nordhellen.



Wichtig für Autofahrer, die am 22. Oktober unterwegs sind im Listertal: In der Zeit zwischen 9.30 und 13.30 Uhr werden Teile der Listerstraße sowie diverse Zufahrtsstraßen der betroffenen Waldgebiete gesperrt. Der Hegering Meinerzhagen-Valbert bittet darum, die Waldgebiete um das Listertal großräumig zu umfahren und Geschwindigkeitsbeschränkungen, beispielsweise auf der Landesstraße 539 zu beachten. Die Jagdgenossenschaft Valbert unterstützte zusätzlich mit verkehrslenkenden Maßnahmen und helfe beratend an Knotenpunkten mit dem Erläutern von Umfahrungsmöglichkeiten.