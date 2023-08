Sprechstunde für Kuscheltiere

Von: Frank Zacharias

Die DRK-Teddyklinik macht am 19. August auch an der Villa im Park Station. © Andreas Rother

Das Rote Kreuz feiert sein 100-jähriges Bestehen in Meinerzhagen am Samstag mit vielen Aktionen rund um die Villa im Park.

Meinerzhagen – 100 Jahre DRK-Ortsverein Meinerzhagen-Valbert – solch ein Jubiläum muss angemessen gefeiert werden. Erst Recht, wenn dazu im eigentlichen Jubiläumsjahr keine Gelegenheit war: Die Ausläufer der Pandemie verhinderten im Jahr 2022 die pünktliche Feier. Jetzt soll sie nachgeholt werden – und zwar mit einem bunten Programm für Jung und Alt, das jede Menge Höhepunkte bereithalten soll, wie es vonseiten des DRK heißt. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 19. August, steigt ab 15 Uhr rund um die Villa im Park ein Familienfest, bei dem nicht nur neue Rettungswagen sowie andere DRK-Einsatzfahrzeuge präsentiert werden. Auch Livemusik, Speisen und Getränke stehen für die Besucher bereit. Und die Kleinen können sich ebenfalls auf gleich mehrere Attraktionen freuen, etwa auf eine Hüpfburg und eine Seifenblasen-Aktion. Ganz besonders freut man sich beim Roten Kreuz aber auf das Gastspiel der Teddyklinik: Dieses Angebot des DRK-Landesverbands Westfalen-Lippe soll auch für Kinder die Themen Gesundheit, Vorsorge, Untersuchung und Behandlung spielerisch greifbar machen – mit ihren kuscheligen Freunden als „Patienten“.

Die Idee: Sogenannte Teddy-Docs – in diesem Fall Aktive des Jugendrotkreuzes im Märkischen Kreis – untersuchen und behandeln nicht nur kranke und verletzte Teddys, sondern alle kuscheligen Patienten, die ihnen von den Plüschtier-Eltern vorgestellt werden. „Dabei stehen die Kinder ihren Kuschelfreunden unterstützend zur Seite“, heißt es vonseiten des DRK. „Die Kinder werden vertraut mit den Lebensbereichen Ärzte, Krankenhaus und Krankenwagen und verlieren so ihre Ängste und Hemmungen vor einem Arzt- oder Klinikbesuch“, so die Hoffnung. Außerdem hat das DRK-Familienzentrum Korallenriff für den DRK-Familientag verschiedene Angebote vorbereitet. So können die Kinder beim Team um Leiterin Martina Scharnholz Holzspiegel gestalten, Bilder ausmalen und/oder sich mit Glitzertattoos verschönern lassen. Zur Stärkung bietet der Elternbeirat der Kita Waffeln im Außenbereich hinter der Villa an. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 22 Uhr vorgesehen.