76-Jährige will nur helfen - und wird bestohlen

Von: Frank Zacharias

Ein Unbekannter nutzte die Hilfsbereitschaft einer Meinerzhagenerin (76) schamlos aus. (Symbolbild) © dpa

Ihre Hilfsbereitschaft kam einer Meinerzhagenerin (76) teuer zu stehen.

Meinerzhagen - Als die Frau am Donnerstag beim Einkauf im Lidl-Markt Am Bücking bemerkte, dass ein Mann offenbar Probleme damit hatte, mehrere Produkte aus einem der oberen Regale zu nehmen, zögerte sie nicht lang: Sie bot ihre Hilfe an - dass sie das später bereuen würde, konnte sie da noch nicht ahnen.

Um Hilfe zu leisten war die Frau näher herangetreten - der Dank des Mannes war ihr gewiss. Doch offenbar hatte er sich nicht für die Hilfe am Regal bedankt. Denn wenig später folgte der Schreck: In ihrer Handtasche fehlte das Portemonnaie. Der Unbekannte hatte den Laden längst verlassen und war nicht mehr aufzufinden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß, circa 30 bis 35 Jahre alt. Er trug ein kurzes, weißes Hemd und eine kurze beigefarbene Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter der Rufnummer 02354-91990 entgegen.

