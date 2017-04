Dreiste Diebe nutzen Senioren-Gutmütigkeit aus

Meinerzhagen - Wieder ist ein Senior in Meinerzhagen Opfer eines dreisten Diebstahls geworden.

Ein 80-jähriger Meinerzhagen stand mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lindenstraße, als es an der Scheibe klopfte. Der öffnete die Scheibe und ein Mann fragte ihn nach dem Weg zur Autobahn.

Der Fremde beugte sich ins Fahrzeuginnere und legte eine Straßenkarte aus, um sich den Weg zeigen zu lassen. Als der Mann - augenscheinlich - sein Ziel erreicht hatte, bedankte er sich, klappte die Karte zusammen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zu Hause stellte der Meinerzhagener fest, dass der Unbekannte ihm sein Bargeld aus der Innentasche seiner Jacke gestohlen hatte.

Täterbeschreibung: Anfang 30, dunkelhäutig, kurze dunkle Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach "gebrochenes" Deutsch.

Die Polizei fragt, wem dieser Mann am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Lindenstraße aufgefallen ist.