Drei Stunden Programm beim Kinderkarneval in der Stadthalle – mit Fotogalerie

Von: Dominic Rieder

Klein und Groß feierten am Samstagnachmittag beim Meinerzhagener Kinderkarneval in der Stadthalle. © Dominic Rieder

Gute Laune und jede Menge farbenfrohe Kostüme waren Trumpf: Der Samstag stand in der ausverkauften Stadthalle Meinerzhagen ganz im Zeichen von 600 kleinen und großen Jecken. Erstmals mit dem Stadtmarketing-Verein als Veranstalter fand dort der Meinerzhagener Kinderkarneval statt.

Meinerzhagen – Die Tickets waren heiß begehrt und bereits einige Tage im Vorfeld vergriffen. Von Vorteil dürfte sich hierbei auch erwiesen haben, dass der Kartenpreis dank Unterstützung der Volksbank in Südwestfalen, Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG), Kanzlei KKS und Stadtwerke Meinerzhagen gering gehalten werden konnte.

Bevor die jecke Party in der Stadthalle volle Fahrt aufnahm, stand zu Beginn eine Ehrung auf dem Programm. Große Dankbarkeit und hohe Anerkennung wurden den „Freunden des Meinerzhagener Kinderkarnevals“ zuteil: 27-mal stand die Veranstaltung in der Vergangenheit unter ihrer Federführung. Hierfür wurden Klaus Reimann, Edith Reimann, Jochen Sommer und Gaby Sommer, die nicht vor Ort sein konnte, mit einem Karnevalsorden geehrt.

Dann stellte sich DJ Micha aus Wenden, der zusammen mit Leon die gut dreistündige Party moderierte, ans DJ-Pult und schon zog es Marienkäfer und Bienen, Prinzessinnen und Astronauten auf die Tanzfläche. Beliebte Hits von „Viva Colonia“ (Höhner) über „Die Hände zum Himmel“ (Die Kolibris) bis „Kölsche Jung“ (Brings) sorgten für Feierstimmung.

Geehrt wurden die „Freunde des Meinerzhagener Kinderkarnevals“, unter deren Federführung die Veranstaltung in der Vergangenheit 27-mal stattgefunden hatte: Aus den Händen von DJ Micha (links) gab es für Klaus Reimann (2. von links), Edith Reimann, Jochen Sommer und Gaby Sommer, die nicht vor Ort sein konnte, einen Karnevalsorden. © Dominic Rieder

Sportlich und artistisch gestaltete sich das umfassende und kurzweilige Bühnenprogramm, das eröffnet wurde von den Tanzmäusen des Tanzcorps Blau-Weiß Neye. Dessen Tanzbärchen waren am Samstagnachmittag ebenfalls mit von der Partie. Auch die Darbietungen der Fünkchen des Heldener Carnevals Clubs und der Konfettis des Karnevalsvereins Schönau-Altenwenden begeisterten die Karnevals-Fans, die alle Auftritte mit einer lautstarken „Rakete“ belohnten.

Gruppen der Abteilung Gymnastik und Tanz des TuS Meinerzhagen – im Bild die Gruppe Vaiana – waren ebenfalls mit von der Partie. © Dominic Rieder

Für Lokalkolorit sorgten die Gruppen Amaya, Vaiana und Before der Abteilung Gymnastik und Tanz des TuS Meinerzhagen sowie auch die Tanzgarde Ebbeflöhe aus Valbert. Letztere beendete ihre Aufführung mit einer wichtigen Botschaft: „Rettet unsere Welt“ stand auf den hochgehaltenen Schildern.

Ein besonderer Höhepunkt an dem Nachmittag in der Stadthalle war der Auftritt von Clown Lino: Mit Kreativität und Komik begeisterte der Lüdenscheider Bühnenkünstler sein Publikum und erntete jede Menge Lacher vonseiten der Kinder.

Auch die Tanzbärchen des Tanzcorps Blau-Weiß Neye sorgten mit ihrer Darbietung für Karnevalsstimmung. © Dominic Rieder

In Anbetracht der rundum gelungenen Veranstaltung zeigte man sich beim Stadtmarketingverein Meinerzhagen zufrieden. „Wir waren sehr positiv überrascht davon, dass der Kinderkarneval so frühzeitig ausverkauft war. Wir freuen uns auch sehr, dass so viele Tanzgruppen zugesagt haben“, sagte Davina Falz, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins.