Drei Festtage beim Schützenverein zur Listertalsperre

Von: Jutta Rudewig

Am Wochenende feiert der Schützenverein zur Listertalsperre wieder sein Fest. © Schliek, Klaus

Der Schützenverein zur Listertalsperre feiert am kommenden Wochenende von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, in der Listerhalle und auf dem Festplatz in Hunswinkel sein Schützenfest. Dabei machen die Nachwuchsschützen den Anfang mit dem Kinderschützenfest, das am Freitag um 15 Uhr an der Listerhalle beginnt.

Meinerzhagen – Auf dem Programm beim Kinderschützenfest stehen ab 15.15 Uhr Spiele, Aktionen, eine Entenregatta und das Werfen des Kinder-Königsvogels mit Steinen. Um 19 Uhr beginnt das Preisvogelschießen. Schießen am Samstag: Mit dem Antreten auf dem Festplatz, dem Abholen der Fahnen sowie des Königsund des Prinzenpaares starten die Erwachsenen dann ab 14 Uhr in den Schützenfestsamstag. Dem Festzug durch das Dorf schließt sich ab 16 Uhr das Königsvogelschießen an, bei dem die spannende Frage geklärt wird, wer das neue Königspaar wird. Wenn der neue Schützenkönig feststeht, wird das Königspaar ab 19 Uhr gekrönt, daran schließt sich der Königstanz an.

Festzug am Sonntag: Mit dem Antreten auf dem Festplatz und dem Abholen des neuen Königs- und Prinzenpaares beginnt gegen 14 Uhr der Schützenfestsonntag. Anschließend schlängelt sich ein bunter Festzug durch das Dorf. Am Ehrenmal gedenken die Schützen und ihre Gäste der verstorbenen Vereinsmitglieder. Um 16 Uhr beginnt dann ein Konzert in der Festhalle, um 17 Uhr das Prinzenvogelschießen. Das neue Prinzenpaar soll gegen 19.30 Uhr gekrönt werden. Fahnenmarsch und Königsball schließen sich an. Wegen der Festumzüge kommt es am Samstag und am Sonntag zwischen in der Zeit von 14 bis 16 Uhr zeitweise zu Vollsperrungen der Ortsdurchfahrt Hunswinkel. Die musikalische Umrahmung bei den Festzügen, beim Konzert und am Vogelschießstand wird von den Musikfreunden Schreibershof und dem Fanfarenzug Meinerzhagen gestaltet. Für den guten Ton an beiden Abenden will das DJ Team MK-OE sorgen.

Große Kirmes auf dem Festplatz

Wie alljährlich findet auf dem Festplatz eine große Kirmes statt. Verantwortlich hierfür sind die Schausteller Hornig aus Dortmund und Frankholz aus Etzbach. Für die Bewirtung der Festbesucher sorgt der Festwirt Phillip Nieland zusammen mit Getränke Linnepe aus Lüdenscheid. Amtierende „Alt“-Majestäten sind König Frank Markus mit seiner Königin Sabrina, Kaiser Hans Erich Schmidt mit Brigitte sowie Prinz Brian Busenius mit Sarah Nollmann. König und Prinz werden auf diesem Fest durch ihre Nachfolger abgelöst. Die Amtszeit des Kaisers dauert noch bis 2023. Kinderschützenkönig ist Keanu Hertes mit seiner Kinderkönigin Christina Böhler. Auch sie werden von dem treffsichersten Steinewerfer abgelöst. Jubelkönig (25 Jahre) ist Torben Gelhausen, der 1994 den Königsvogel schoss, und Jubelkönig, vor 50 Jahren, im Jahr 1972, holte Wolfgang Arns den Vogel von der Stange.

Für langjährige Vereinsmitgliedschaften in den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden die Ehrungen bereits in der Generalversammlung am 23. April vorgenommen. Am Montag, 25. Juli, feiern die Hähne ihr Hahnenfest neben der Listerhalle. Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter es gut mit Schützen und Besuchern meint und die Listertaler und ihre Gäste ein harmonisches Fest in der Listerhalle feiern können, heißt es seitens der Schützen.

Vor und nach dem Schützenfest stehen in diesem Jahr noch umfangreiche Arbeitsdienste an. Helfer sind willkommen.

- am Mittwoch, 20. Juli, ab 18 Uhr Einräumen der Halle

- am Donnerstag, ab 18 Uhr, das Binden der Girlande beim König

- am Samstag, 23. Juli, ab 10 Uhr, in der Listerhalle aufräumen und umbauen

- am Sonntag, 24. Juli, ab 10.30 Uhr umräumen / Königshof

- am Dienstag, 26. Juli, ab 18 Uhr Halle aufräumen