Campingwagen und Heu in Flammen - Feuerwehrmann muss ins Krankenhaus

Von: Simone Benninghaus

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in Werkshagen im Einsatz. © Benninghaus

Alarmiert wurde die Feuerwehr am Samstagabend zunächst mit dem Einsatzstichwort Pkw-Brand – bei ihrem Eintreffen in Werkshagen standen drei Wohnwagen und ein Heuschober in Flammen. Wie das Feuer ausgelöst wurde, dazu gab es seitens der Polizei noch keine Angaben.

Meinerzhagen – Um 20.52 Uhr erreichte die Feuerwehr die erste Alarmierung. Die Löschgruppe Lengelscheid rückte zu dem landwirtschaftlichen Anwesen an der Werkshagener Straße aus, die parallel zur A45, verläuft. Hier ergab sich beim Eintreffen ein völlig anderes Szenario, sodass die Alarmierung sogleich erhöht wurde und aus Meinerzhagen und Valbert zwei Tanklöschfahrzeuge sowie das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) aus Willertshagen samt Besatzungen nachgefordert wurde. Kurze Zeit später wurde dann der gesamte Löschzug Valbert nachalarmiert, da noch weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden.

Da die Löschwasserversorgung in Werkshagen etwas komplizierter ist, baute die Feuerwehr an der Straße oberhalb des Gehöftes einen Behälter auf, der 16.000 Liter Wasser fassen kann. Durch diesen Pufferspeicher konnte die erforderliche Löschwasserversorgung sichergestellt werden.

Die Feuerwehr baute einen mobilen Wasserbehälter auf. © Benninghaus, Simone

Ein Glück sei es gewesen, so Stadtbrandinspektor Christian Bösinghaus, der den Einsatz leitete, dass die Feuerwehr Lüdenscheid in Höhe Homert zur gleichen Zeit eine Übung durchführte und zur Unterstützung schnell zur Stelle war, sodass mit zwei Tanklöschfahrzeugen (TLF 4000) sowie einem weiteren TLF der Herscheider Feuerwehr im Pendelverkehr Löschwasser zum Speicher transportiert werden konnte.

Die Brandbekämpfung wurde unter schwerem Atemschutz vorgenommen. Zunächst wurde das Feuer mit Wasser heruntergekühlt, danach mit Schaum erstickt. Der Hofbesitzer stellte seinen Kettenbagger zur Verfügung, mit dem der Heuhaufen auseinander gezogen wurde, sodass das Feuer mit einem Schaumteppich erstickt werden konnte.

Ein weiteres Problem sei die massive Rauchentwicklung gewesen, so Einsatzleiter Christian Bösinghaus. Davon waren auch die Besucher eines Polterabends betroffen. Zwei Personen wurden auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht, darunter ein Feuerwehrmann. Dieser musste zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Hellersen eingeliefert werden, konnte das Krankenhaus aber noch in der Nacht wieder verlassen.

Am Einsatzort gab es eine starke Rauchentwicklung. © Benninghaus, Simone

Um 22.56 Uhr habe man schließlich „Feuer aus“ melden können. Der Einsatz war damit für die Wehrleute jedoch noch nicht beendet. Nach dem Rückbau an der Einsatzstelle und den abschließenden Arbeiten im Gerätehaus, um die Fahrzeuge wieder einsatztauglich zu machen, habe er um kurz vor zwei Uhr die letzte Meldung erhalten, so der Meinerzhagener Wehrleiter. Insgesamt waren am Samstagabend 60 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen aus Meinerzhagen, ein Notarzt aus Lüdenscheid und die Polizei im Einsatz.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Zumindest für die Mitglieder der Löschgruppe Lengelscheid war die Nacht kurz. Um 3.46 Uhr mussten sie zu einer Ölspur ausrücken.