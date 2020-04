Drei Autos, zwei Verletzte: Auffahrunfall in Meinerzhagen

Ein Auffahrunfall mit drei Autos ereignete sich am Mittwochmittag in Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Ein Auffahrunfall an der Weststraße forderte am Mittwochmittag zwei Leichtverletzte.

Der Fahrer eines VW Golf fuhr ortsauswärts in Richtung Kierspe. Aus Gründen, zu denen die Polizei zunächst noch keine näheren Angaben machen konnte, fuhr der Wagen in Höhe der Abzweigung An der Woeste auf einen vor ihm fahrenden Fiat 500 Cabrio auf, das wiederum auf einen weiteren Kleinwagen geschoben wurde. Dieser ist das einzige beteiligte Auto, welches anschließend noch fahrbereit war.

Sowohl der im oberbergischen Kreis zugelassene Fiat als auch der VW des mutmaßlichen Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Die beiden Leichtverletzten kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, berichtete die Meinerzhagener Feuerwehr. Die war mit zwölf Kräften ebenfalls vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen, Batterien abzuklemmen und den vorbeugenden Brandschutz sicherzustellen.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass Unaufmerksamkeit eine wesentliche Rolle beim Unfallhergang gespielt hat.