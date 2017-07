Wilkenberger Königswerfen im Schnelldurchgang

+ © Müller Mit dem dritten Wurf hatte der neue König den Auerhahn von der Stange geholt. Danach wurde er zur Krönung getragen. © Müller

Wilkenberg - So schnell wie Mika Soennecken hat sich in Wilkenberg noch niemand die Königswürde verdient. Zur Königin an seiner Seite wählte der Neunjährige seine Cousine Anni Beyse.