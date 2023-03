Disney-Figuren und Kindheitshelden am Gymnasium in Meinerzhagen

Von: Simone Benninghaus

Teilen

Mit fünf Mottotagen feierten die diesjährigen Abiturienten den Abschied von der Schulzeit. © Benninghaus, Simone

Noch haben sie ihr Abitur nicht in der Tasche, das Ende der Schulzeit war für die Abiturientinnen und Abiturienten in dieser Woche allerdings ein Grund zu feiern. Mit der Mottowoche verabschiedete sich die aktuelle Abi-Stufe.

Meinerzhagen – Ehe in der kommenden Woche für die 94 Schülerinnen und Schüler in der Schule die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen ansteht, wurde die letzte Unterrichtswoche nicht im typischen „Schullook“ verbracht.

Mottotage am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen Fotostrecke ansehen

Im Unterricht saßen Mini-Mäuse, Schlümpfe, Cheerleader, Disney-Prinzessinnen, Pippi Langstrümpfe und Mafia-Bosse. Zeitreise und Kindheitshelden lautete das Thema am Montag. Nicht weniger bunt wurde es am zweiten Mottotag bei „Memory und Disney“. Lieblingscharaktere und Berühmtheiten gaben sich am Mittwoch die Ehre in der Schule, am Donnerstag lautete das Motto Overdressed und Mafia. „Pyjama und anything but a backpack“ hieß es zum Abschluss am Freitag.

Zentrale Prüfungen beginnen nach den Osterferien

Bei ihrem Umzug durch die Schule legten die Abiturienten Stopps im Lehrerzimmer und in der Mensa ein und zum „Dessert“ gab’s hier für Schüler und Lehrer täglich neue Tanzeinlagen mit Macarena, Cotton Eye Joe, YMCA oder dem Ententanz. Nach den Osterferien wird es dann für den diesjährigen Abiturjahrgang schließlich ernst, wenn die Zentralen Abiturprüfungen beginnen.