„Grüne“ Diskussion um Parkhaus in der Innenstadt geht weiter 

Kommt ein Parkhaus in die Innenstadt, oder nicht? Der Plan sieht für manche ganz eindeutig danach aus.

Meinerzhagen – Für die Grünen-Fraktion ist klar, dass die Verwaltung das „eindeutige Ziel verfolgt, ein Parkhaus zu errichten“. Das betonte Karl Hardenacke im Haupt- und Finanzausschuss am Montag. Seine Argumente dafür liegen auf der Hand beziehungsweise in den Gutachten, die die Stadt bisher gemacht hat. Die „Verkehrsuntersuchung Parkhaus Kapellenweg“, das „Geräusch und Immissionsschutzgutachten“ und die „Artenschutzprüfung“, beziehen sich nur auf den Bau des Parkhauses.

„Ich persönlich bin nicht grundsätzlich gegen die Errichtung von Parkraum in mehreren Etagen an dieser Stelle. Das Parkhaus in dieser maximal möglichen Dimension soll nur jetzt durchgeboxt werden, ohne dass der tatsächliche, vermutlich geringere Bedarf, festgestellt ist.“ Seitens der Grünen wünsche man sich ein Gesamtkonzept, sagte Hardenacke.



Klimawende

Einmal mehr wies die Fraktion darauf hin, wie dringend notwendig eine Verkehrswende ist, um eine Klimawende zu erreichen. „Die Entwicklung zu mehr Radverkehr und attraktivem, öffentlichem Verkehr und die Ergebnisse der durchgeführten Parkraumuntersuchung werden scheinbar bewusst außen vor gelassen“, sagte Hardenacke.



Wie Bürgermeister Jan Nesselrath einlenkte, stünde noch gar nicht fest, ob überhaupt ein Parkhaus errichtet wird oder nicht. „Es kann auch etwas ganz anderes entstehen, es kann auch ein Warenhaus entstehen.“



Unabhängig davon, was an Ort und Stelle entsteht, müssen Bäume gefällt werden, merkte Karl Hardenacke an und wollte direkt wissen, welche Kompensationsmaßnahmen die Stadt plant. Erneut erhielt er die Rückmeldung, dass man so weit noch nicht sei. Eine sichtlich genervte Bemerkung kam aus den Reihen der UWG. Fraktionsvorsitzender Raimo Benger erinnerte daran, dass alles baurechtlich geregelt sei.



Mit zwei Gegenstimmen von den Grünen und damit mehrheitlich angenommen liegt der Antrag zur 14. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Stadtkern“ der Stadt Meinerzhagen am Montag, 6. Februar, im Rat vor.