Während Kundin Kleidung anprobiert, schlagen diese Täter zu

Meinerzhagen - Die Kundin des Geschäfts NKD in Meinerzhagen wollte eigentlich nur Kleidung anprobieren - bezahlen konnte sie die Ware dann aber nicht mehr. Und das hatte einen Grund.

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 19. Juli 2018 (!). Erst jetzt wurden Fahndungsfotos zu dem Fall jedoch freigegeben.

Demnach entwendeten unbekannte Täter am besagten Tag zwischen 11.40 und 16.05 Uhr aus dem Umkleideraum des Bekleidungsgeschäftes NKD in Meinerzhagen die Geldbörse einer Kundin, in der sich unter anderem ihre Bankkarte befand.

+ Wer kennt diesen Mann? © Polizei MK

Noch am selben Tag wurde diese Karte von den abgebildeten Tatverdächtigen am Geldautomaten der Commerzbank in Olpe verwendet, um dort 500 Euro abzuheben.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise: Wer erkennt die abgebildeten Personen? Infos an Tel. 02354/91990.

