Diebe rund um den ewigen Leerstand an der Fürwigge

Von: Sarah Lorencic

Die Suche nach einem Käufer der leerstehenden Immobilie an der Fürwigge gestaltet sich schwierig. © Privat

Rund um die leerstehende Immobilie an der Fürwigge-Talsperre treiben Blumendiebe sein Unwesen. Bisherige Strafanzeigen blieben ohne Erfolg.

An der Fürwigge sind Blumendiebe unterwegs, wie unserer Redaktion mitgeteilt wurde. Eine Nachfrage beim Betreiber, dem Ruhrverband, bestätigt das. Allerdings, sagt Pressesprecherin Britta Balt, sei die Talsperre kein Vandalismus-Hotpsot.

Vor rund zwei Jahren habe man einen Weg verbreitert, damit Fahrzeuge des Ruhrverbands eine bessere Zufahrt haben. Diesen breiten Weg nutzte wohl auch ein Unbekannter, um an dem Beet unterhalb des Gebäudes Sträucher auf sein Fahrzeug zu laden. Das beobachtete damals eine Passantin und so konnte der Ruhrverband Strafanzeige erstatten – allerdings ohne Erfolg. Ärgerlich ist so ein Blumendiebstahl, mehr aber noch die leer stehende Immobilie. Auch jetzt, nach der Corona-Pandemie, habe man beim Ruhrverband wenig Hoffnung auf einen Käufer, der dort eine Gastronomie eröffnet. Auch vor Corona habe man dem Verband die Immobilie „nicht aus den Händen reißen wollen“. Nein, glücklich sei man nicht mit der Situation, aber man pflege das Gebäude gemäß dem Gesetz und halte es verkehrssicher, wie es Britta Balt betont.