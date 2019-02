Dieb bestiehlt Paketfahrer an der Derschlager Straße

Meinerzhagen - Ein noch unbekannter Dieb hat auf Höhe der Derschlager Straße 7 einen Paketauslieferer bestohlen, während dieser Pakete zustellte.

Nach Mitteilung der Polizei lieferte der 28-jährige Paketauslieferer am Donnerstag gegen 10.20 Uhr Pakete aus. Auf dem Beifahrersitz des weißen Mercedes Transporters hatte er seine Sporttasche liegen. Der unbekannte Dieb nutzte demnach die Auslieferzeit aus, um aus der Tasche das Smartphone des Mannes zu stehlen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen am Fahrzeug des Paketauslieferers in der Zeit ab 10.10 Uhr nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter der Rufnummer 02354/91990 entgegen. -eB