Neuer Bewohner in der Sagenwelt

Von: Sarah Reichelt

Teilen

Sie heißen ihn willkommen, den Schäfer von Badinghagen: Sandra Clemens (Stadt Meinerzhagen), Miriam Folak (Stadt Meinerzhagen) und Ralf Thebrath (Verein Oben an der Volme, von links). © Privat

Die Sagenwelt Oben an der Volme hat Zuwachs bekommen. Am Einstieg vom Sauerland-Höhenflug bei Schallershaus wurde eine neue Schnitzfigur aufgestellt – direkt an der ersten Bank am Wanderweg. Circa 1,50 Meter ist sie groß: die neue Figur des Schäfers aus Badinghagen. Mit dem Aufstellen des Holzkunstwerks hat die Sagenwelt Oben an der Volme einen neuen Bewohner bekommen.

Meinerzhagen – In Meinerzhagen blickt er vom Sauerland-Höhenflug aus über die Weiden. Sandra Clemens und Miriam Folak, beide von der Stadt Meinerzhagen, und Ralf Thebrath, Freizeit- und Naherholungsbeauftragter des Vereins Regionalentwicklung Oben an der Volme, haben den Schäfer vor Kurzem an seinem neuen Standort begrüßt. Bei der Sagenwelt handelt es sich um ein Leader-Projekt, das im Jahr 2020 fertiggestellt wurde – von Ralf Thebrath. Nun plant der Bereich Tourismus der Stadtverwaltung Meinerzhagen, die Sagenwelt „Stück für Stück“ zu erweitern, heißt es. Die Sagenwelt soll um zwei weitere Orte ergänzt werden. Die seien bereits im Bereich Valbert in Planung.

Der Schäfer aus Holz steht direkt an der ersten Bank am Wanderweg. Auf der Bank ist eine Plakette zu finden, wie an allen anderen Sagenorten auch. Neben dem Namen des Sagenorts ist darauf auch ein QR-Code abgebildet, der mit dem Smartphone vor Ort direkt gescannt werden kann. Der Code führt zum Hörspiel über den Schäfer aus Badinghagen auf der Homepage der Region Oben an der Volme. Weitere Informationen zu dieser Station und den anderen Sagenorten in den Kommunen Oben an der Volme, Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle und Herscheid finden Interessierte auf der Homepage unter visit.oben-an-der-volme.de/Sagenwelt. An der Touristinfo in Meinerzhagen gibt es das passende Sagenbuch zu kaufen. Malblöcke und ein Quiz sind dort ebenfalls erhältlich.