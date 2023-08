Das „M“ in Meinerzhagen ist wanderbar

Von: Simone Benninghaus

Die Eröffnungswanderung des „Wanderbaren M“ führte von der Nordhelle nach Valbert. © Benninghaus, Simone

50 Kilometer Wanderweg entlang der schönsten Ecken der Volmestadt. Und die bilden ein „M“ wie Meinerzhagen.

Meinerzhagen – Von den Meinhardus-Schanzen bis zur Kapelle St. Maria Magdalena ergibt sich das „M“. Meinerzhagens Anfangsbuchstabe ist zugleich Wiedererkennungsmerkmal der Stadt und eben dieses M kann jetzt auch erwandert werden. Vom Heed führt die Strecke bis zur Fürwigge und nach Valbert, dann weiter zur Nordhelle und über Grotewiese bis zur Lister.

Dass die Route auf der Wanderkarte ausgerechnet die Form eines M ergibt – eher ein Zufall. Einer, der jetzt dazu führt, dass der neue 50 Kilometer lange Wanderweg, der in vier Etappen dazu einlädt, Meinerzhagens schönste Ecken zu entdecken, ein weiteres touristisches Angebot ist.

Ranger Jannick Rüsche machte auf die Besonderheiten der Natur aufmerksam und erläuterte anschaulich ökologische Zusammenhänge. © Benninghaus

„Wir dürfen unsere schöne Region nicht unter den Scheffel stellen“, machte daher Bürgermeister Jan Nesselrath bei der offiziellen „Erstbegehung“, die am Montag am höchsten Punkt der Strecke startete, deutlich. In diesem Zusammenhang erinnerte er an das Regionale 25-Vorhaben, auf der Nordhelle ein Wander- und Naturerlebniszentrum entstehen zu lassen, das als attraktiver Anziehungspunkt für Familien, Kinder und Schulen etabliert werden soll.

Dass die Kommunen in Sachen Attraktivitätssteigerung und Aufwertung der heimischen Gegend an einem Strang ziehen, zeigt sich auch beim Wanderbaren M – für die Aufstellung der Wandertafeln am Robert-Kolb-Turm bedurfte es nämlich des Einverständnisses der Gemeinde Herscheid. Dessen Bürgermeister Uwe Schmalenbach begleitete seinen Meinerzhagener Amtskollegen zusammen mit Valberts Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck ebenso auf der ersten, knapp vier Kilometer langen Eröffnungswanderung vom Ausgangspunkt Ebbeturm in Richtung Valbert wie unter anderem Bernd Strotkemper vom Naturpark Sauerland Rothaargebirge, Rouven Soyka vom Sauerland Tourismus sowie Kierspes Kultur- und Tourismusverantwortliche Regina Semeraro und Sandra Clemens, Meinerzhagens Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Das rote „M“ schlängelt sich über die Wanderkarte. © Benninghaus, Simone

Der neue Wanderweg „Wanderbares M“ ist das Ergebnis eines Leader-Projektes, das die Natur- und Wandererlebnisse von Meinerzhagen miteinander verknüpfen soll, wie Miriam Folak von der Touristinfo anhand der Wanderkarte erläuterte, auf der die Wegstrecke und Wegbesonderheiten anschaulich dargestellt werden und die es sowohl handlich in Papierform für den Rucksack gibt, die aber auch online zu finden ist.

Für Meinerzhagens „Wander-M“ seien bestehende Wanderwege genutzt und mit entsprechenden zusätzlichen Markierungszeichen versehen worden. Ralf Thebrath, Freizeit- und Naherholungsbeauftragter in der Leader-Region „Oben an der Volme“, stellte die vier Etappen vor, die sich als Strecken für Halb- und Tagestouren für Wanderer und Ausflügler anbieten.

Die Länge der einzelnen Wegstrecken liegt zwischen entspannten fünf und anspruchsvolleren 19 Kilometern. Für Kurzurlauber biete sich beispielsweise die Möglichkeit, an einem Wochenende zwei Etappen zu erwandern, denn durch Angebote wie den Nahtourbus oder den On-Demand-Verkehr (Bea) könne der jeweilige Ausgangspunkt bequem erreicht werden. Auf Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten werde daher explizit hingewiesen. Auf diese Weise lasse sich das „Wanderbare M“ touristisch gut vermarkten, war sich Thebrath sicher und ging noch einmal auf die „Kernkompetenz“ der „Oben an der Volme“-Region ein, die mit einer guten Wanderinfrastruktur weiter gefördert werden solle. Hierbei spielt auch die Vernetzung eine Rolle, denn an die Wanderstrecke schließen sich zahlreiche Rundwege an, für die es sich lohnt, einen Abstecher zu machen. Dazu zählt beispielsweise der Wald-Aktiv-Pfad am Heed, der Rundweg „Vom Wasser haben wir’s gelernt“, der Stadtspaziergang, der Bigge-Lister-Rundweg oder der Jagdhornweg. Auf alle Besonderheiten und Hingucker, aber auch auf Laufzeit und Länge wird in den Karten genauestens hingewiesen, sodass Wanderer ihre Touren gut planen und dabei Meinerzhagens Naturschätze erkunden und erleben können. „Die ländliche Region nach vorne bringen“, das sei das große Ziel, so Thebrath weiter.

„Wir haben hier eine Perle, die viele viel zu wenig zu schätzen wissen“, sagte daher auch Jannick Rüsche. Der Ranger vom Ranger-Team Südwestfalen des Landesbetriebs Wald und Holz gab während der Eröffnungswanderung, die über den Auerhahnbergweg, durch die Ebbemoore und über den Alten Valberter Skiweg führte, interessante Einblicke in ökologische Zusammenhänge und Folgen und Entwicklungen in der Natur nach Kyrill und Borkenkäferinvasion. Die Veränderungen der Landschaft zeigen sich allerdings auch mit neuen Aus- und Weitblicken, die Wanderer beeindrucken können. Das gilt auch für die Meinerzhagener Frank und Cathrin Bednarek, die am Montag an der Eröffnungswanderung teilnahmen. Die Pfade des „Wanderbaren M“ wollen sie weiter erkunden, steht für sie fest: „Wir sind begeistert und werden hier ganz sicher wieder wandern“, so Cathrin Bednarek.