Bahn: Bald wieder Sperrung auf der Strecke nach Köln

Kaum fahren die Züge der RB 25 im Volmetal wieder, kommen die Fahrgäste demnächst in bestimmten Zeiträumen wieder nicht bis nach Köln.

Meinerzhagen - Grund für die bevorstehenden Einschränkungen sind Kampfmittelsondierungen. Dafür müssen Gleise gesperrt werden.

In mehreren Nächten werden die Sondierungen durchgeführt. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Bahn-Sprechers um „vorbereitende Arbeiten“ für die Sanierung der Bahnstationen Ründeroth und Hoffnungsthal. Beide Bahnhöfe liegen im Bergischen. Die Maßnahme hat aber Auswirkungen bis ins Volmetal.

Sperrung: Die Zeiten

In folgenden Nächten werden die Gleise in Hoffnungsthal und Ründeroth gesperrt:

- von Montag, 16. Januar, auf Dienstag, 17. Januar, sowie vom 18. auf den 19. Januar jeweils von 18.45 bis 2 Uhr im Bereich Hoffnungsthal,

- von Donnerstag, 19. Januar, auf Freitag, 20. Januar, sowie in den Nächten vom 23. auf den 24. Januar, vom 26. auf den 27. Januar sowie vom 30. auf den 31. und vom 31. Januar auf den 1. Februar jeweils von 18.45 bis 5 Uhr im Bereich Ründeroth.

Zu diesen Zeiten sind die Gleise gesperrt, sodass kein Zugverkehr möglich ist. Die Züge der RB 25 enden während der Arbeiten in Hoffnungsthal vorzeitig in Overath und Rösrath. Zwischen Overath und Rösrath hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Bei der Kampfmittelsondierung in Ründeroth enden die Züge der RB 25 vorzeitig in Engelskirchen und Dieringhausen – je nach Fahrtrichtung. Von Engelskirchen haben Fahrgäste die Möglichkeit, mit Bussen des Schienenersatzverkehrs nach Dieringhausen oder Gummersbach – und auch in Gegenrichtung – zu fahren. Die Ersatzbusse halten auch in Ründeroth. Die Ersatzhaltestellen sind ausgeschildert. In diesen Zeiträumen können Pendler und andere Fahrgäste aus dem Volmetal nicht mit dem Zug bis nach Köln durchfahren.