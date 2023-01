„Die Menschen brauchen Hilfe“: Weiterer Transport in die Ukraine

Von: Simone Benninghaus

„In Cherson kochen die Menschen auf offener Straße am Lagerfeuer. Es gibt kein Gas, keinen Strom...“ Bilder wie diese zeigen mehr als deutlich: „Die Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe.“ Für den Meinerzhagener Thomas Arens Grund genug, alle Kräfte für die nunmehr fünfte Meinerzhagener Spendenfahrt zu mobilisieren. Sowohl Lebensmittel-, als auch Geldspenden sind hierfür dringend erforderlich.

Meinerzhagen – Für die Fahrt, die am 10. März erneut nach Rumänien und von dort weiter in die Ukraine gehen soll, haben Arens und sein Team eine Lebensmittelkisten-Aktion organisiert (MZ berichtete). Bürgerinnen und Bürger, die helfen möchten, sind aufgerufen, fertige Kartons mit Lebensmitteln zu packen und sie entweder in Redlendorf bei Thomas Arens oder bei der Firma CA Vending Krugmann abzugeben.

Kisten liegen bereit

Die Kisten, gespendet von der Firma Busch und Müller, liegen hierfür in den Filialen der Volksbank in Meinerzhagen und Valbert, bei der Sparkasse Meinerzhagen-Kierspe, in der Jesus-Christus-Kirche und der evangelischen Kirche in Valbert und auch in der katholischen Kirche St. Marien aus. Hier gibt es auch Listen mit den Lebensmitteln, die jedes Paket enthalten sollte.



Hilfe für Helfer in Rumänien

Auf diese Weise soll die Arbeit für die Helfer des Versorgungszentrums im rumänischen Baia Mare erleichtert werden. Denn auch hier seien die Helfer am Limit, wenngleich die Unterstützung grundsätzlich groß sei, wie Thomas Arens weiß und berichtet, dass mittlerweile ein großes Netzwerk entstanden sei für die Helfer in Rumänien, die sowohl Geflüchtete versorgen, die nach Baia Mare kommen als auch Hilfsgüter in die Ukraine bringen. „Zum Beispiel waren erst jetzt drei Helfer aus der Schweiz für einige Tage da, einfach, um die Gruppe in Baia Mare zu unterstützen.“



Mit zwei Helfern steht Thomas Arens regelmäßig in Kontakt und weiß daher, dass das Gebäude, in dem das Versorgungszentrum untergebracht ist, in den nächsten Tagen aufgegeben werden muss, da hier ein Supermarkt entstehen soll: „Wir werden also im März ein anderes Ziel in Baia Mare ansteuern, aber die Hilfe wird natürlich weiter gehen.“



Lieferung von Lebensmitteln steht im Fokus

Arens selbst legt den Fokus bei seiner fünften Fahrt vor allen Dingen auf die Lieferung von Lebensmitteln. „Sie werden am dringendsten benötigt.“ Neben den Lebensmittelpaketspenden würden daher auch Geldspenden benötigt, um Lebensmittel in Deutschland kaufen zu können, da sie hier günstiger erhältlich seien als in Rumänien. Mit einer Tonne Konserven habe man erst vor Kurzem Daniel, einen Helfer aus Rumänien, versorgen können, als dieser beruflich in Deutschland war und auf dem Rückweg die Spenden in Meinerzhagen einsammelte.



Beim fünften Spendenkonvoi, der mit sieben Fahrzeugen starten soll, sollen unter anderem auch Stromaggregate mittransportiert werden. Dank der Hilfsbereitschaft können die Touren immer größer werden, ist Arens dankbar.



Lions-Club unterstützt

Unterstützt wird die Ukraine-Hilfe auch vom Lions-Club Meinerzhagen-Kierspe. Mit Sebastian Düvel und Dennis Eckes fuhren bei der letzten Fahrt nicht nur zwei Mitglieder mit. Vor allem finanziell sei im vergangenen Jahr Hilfe geleistet worden. Für die Mitglieder des Lions-Clubs steht fest, dass dies weiterhin erforderlich ist, weshalb Thomas Arens seine Aktion beim letzten Treffen der Lions-Mitglieder noch einmal erläuterte und die Notwendigkeit deutlich machte. „Wir können mit unseren Mitteln das Problem nicht lösen und natürlich nicht alle Menschen versorgen“, stellt Lions-Präsident Marc Kostewitz klar, „dies darf aber kein Argument sein, nicht zu helfen.“ Die direkte Hilfe sei wichtig, daher werde der Lions-Club auch die Durchführung der fünften Spendenfahrt wieder unterstützen, so Marc Kostewitz.



Spenden

Auch das Lions-Hilfswerk sammelt Spenden. Wer die lokale Hilfsaktion finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf folgendes Konto: Lions-Hilfswerk e.V, IBAN DE80458516650000075713, BIC WELADED1KMZ, Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen. Weiterhin können Spenden auch auf das Konto der katholischen Kirchengemeinde eingezahlt werden. Konto der Pfarrei St. Maria Immaculata mit der IBAN: DE 61 3606 0295 0016 9100 15 unter dem Stichwort „Ukraine-Spende“.



Wer Lebensmittelpakete spenden möchte, sollte dies möglichst bis zum 25. Februar tun. Geldspenden sollten möglichst bis zum 5. Februar geleistet werden, damit Lebensmittel gekauft werden können.