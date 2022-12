Neuer Jugendausschuss gewählt

Die Jugend ist „das Rückgrat“ der Feuerwehr in Meinerzhagen

Von: Dominic Rieder

Unter freiem Himmel stellten sich der neue Jugendausschuss, die für herausragende Dienstteilnahme Ausgezeichneten sowie die Mitglieder, die in die Einsatzabteilung wechseln, zum Gruppenbild zusammen. © DOMINIC RIEDER

Auf ein erfolgreiches 2022 blickte am Samstagnachmittag die Jugendfeuerwehr Meinerzhagen bei ihrer Jahresabschlussfeier zurück, die erstmals nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnte.

Meinerzhagen – Nach seiner Begrüßung im Gerätehaus am Florianweg richtete Birger Schmidt, Leiter der Jugendfeuerwehr, den Fokus unter anderem auf die von zwei Gruppen erfolgreich absolvierte Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 auf dem Otto-Fuchs-Platz im Mai sowie insbesondere auf die Abnahme der Leistungsspange, welche die höchste Auszeichnung für ein Mitglied der Jugendfeuerwehr darstellt. Im September in Eschweiler trumpfte der heimische Nachwuchs groß auf, wurde beste Jugendfeuerwehr in Nordrhein-Westfalen und erreichte die volle Punktzahl. „20 Punkte zu erreichen habe ich bis dato für unmöglich gehalten“, betonte Birger Schmidt und zollte der Truppe großes Lob.

Das gab es anschließend auch von Bürgermeister Jan Nesselrath. „Ehrenamt ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft, denn ohne Ehrenamt geht nichts mehr. Und da spielt die Feuerwehr natürlich eine ganz, ganz große Rolle“, sagte das Stadtoberhaupt in seinem Grußwort. „Ich glaube, Ihr seid mit Leib und Seele dabei, denn sonst könnte man solche Ergebnisse nicht erzielen“, fügte Jan Nesselrath hinzu und überreichte ein „Flachgeschenk“ an Birger Schmidt.



Ein „Flachgeschenk“ für die Jugendfeuerwehr Meinerzhagen überreichte Bürgermeister Jan Nesselrath an Birger Schmidt (links). © DOMINIC RIEDER

Ein solches hatte auch Wehrleiter Christian Bösinghaus mitgebracht, der ebenfalls nicht mit Lob sparte. „Als ich das erfahren habe, war ich richtig, richtig stolz“, betonte er in Bezug auf die Leistungsspange. „Ihr werdet das Rückgrat unserer Feuerwehr sein. Und daher wünsche ich mir, dass wir uns nächstes Jahr wieder treffen können und ein erfolgreiches Jahr feiern dürfen“, sagte Christian Bösinghaus.



Birger Schmidt gab bekannt, dass fünf Mitglieder in die Einsatzabteilung wechseln werden, und zwar Dustin Kusz, Till Benninghaus, Florian Kohl, Sebastian Dresp und Alexander Dresp. Darüber hinaus wurden die Mitglieder für ihre herausragende Dienstteilnahme ausgezeichnet: Micha Alschner, Naomi Klinge und Felix Struck (jeweils ohne Fehldienst) sowie Dominik Bednarek, Luca Benninghaus, Gökhan Gümüs, Florian Heuer, Vanessa Schulte und Eliah Theobald (jeweils nur ein Fehldienst).



Neuer Jugendausschuss gewählt

Im Anschluss an die Jahresberichte sowie den Kassenbericht wurde ein neuer Jugendausschuss gewählt, der sich jetzt wie folgt zusammensetzt: Gruppenführer Luca Benninghaus, stellvertretender Gruppenführer Tim Funke, Kassiererin Vanessa Schulte und Schriftführer Finlay Heckert.