Haushalt 2021: Das sagen die Fraktionen

Etat-Beratungen unter Corona-Bedingungen

+ © Florian Hesse Blick in die Glaskugel: Der Etat 2021 ist geprägt von vielen Unwägbarkeiten - vor allem wegen der Corona-Pandemie. © Florian Hesse

Welche Investitionen finden die Ratsfraktionen in Meinerzhagen gut, welche nicht? Was sind ihre Kernbotschaften? Eigentlich dienen die Haushaltsreden den Fraktionen im Rat alljährlich dazu, ihre politischen Ziele für das neue Jahr zu formulieren, Kritik zu üben oder auch Maßnahmen zu loben. Nicht in diesem Jahr.