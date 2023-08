Das waren die ersten Italiener in Meinerzhagen

Recherchen auf den Spuren der Wanderarbeiter

+ © Privat Gleisarbeiten in Krummenerl im Jahr 1912. Arbeiter aus Italien waren gern gesehen und vor allem „nüchterne, fleißige und günstige Arbeitskräfte“. Sie wurden auch beim Eisenbahnbau eingesetzt. © Privat

Einen besonderen Blick auf die Familienhistorie richtet René Casagrande: Seinen Urgroßvater zog es im Jahr 1923 nach Meinerzhagen. Grund genug für Casagrande, zu den ersten italienischen Wanderarbeitern in Meinerzhagen zu recherchieren.

Meinerzhagen – Es war der Liebe wegen. Oder weil es ihm hier so gut gefiel. Oder die Aussicht darauf, beruflich Fuß zu fassen. Es mag von allem etwas gewesen sein, das den jungen Hilfsarbeiter Wilhelm Casagrande im Jahr 1923 bewog, in Meinerzhagen eine neue Heimat zu finden.

„Das war zu der Zeit noch untypisch, Generationen von Wanderarbeitern zog es nach der Saisonarbeit wieder zurück in ihre Dörfer in Norditalien“, sagt dessen Urenkel René Casagrande, der über die Geschichte der Wanderungsbewegung von italienischen Arbeitern geschrieben hat. Sein Text mit dem Titel „Als die Italiener nach Meinerzhagen kamen“ ist in der neuen Ausgabe des Meinhardus nachzulesen.

+ Bauarbeiter bei Valbert-Bahnhof. Männer aus Italien schufteten von 1912 bis 1927 beim Bau der Eisenbahnstrecke von Meinerzhagen nach Olpe (der „Unvollendeten“), des Schwarzenbergtunnels und des Viadukts an der Derschlager Straße. © ARCHIV HEIMATVEREIN

„In der Geschichte zu forschen, ist mir quasi in die Wiege gelegt worden“, sagt René Casagrande. Inspiriert habe ihn seine Großmutter mütterlicherseits, Esther Albus, die zahlreiche Dokumente und Anekdoten in der eigenen Familiengeschichte und der Ortshistorie von Meinerzhagen aus den Kirchenbüchern der Stadt zusammentrug.

Den ersten Casagrande verschlug es 1864 nach Klagenfurt

Als dann vor fünf Jahren sein Vater starb und ihm ein ganzes Paket voller Aufzeichnungen und Fotos hinterließ, begann er, sich auch mit dem Familiennamen Casagrande zu beschäftigen und die Ahnenlinien nachzuzeichnen. Darin findet sich Francesco Casagrande, der erste Wanderarbeiter der Familie, den es 1864 zum Eisenbahnbau nach Klagenfurt verschlug. Dessen Sohn Antonio arbeitete in den Steinbrüchen bei Gummersbach und mit dem in Deutschland geborenen Wilhelm gelangte der Name Casagrande schließlich nach Meinerzhagen.

René Casagrande fand in den vielen Dokumenten, die er durcharbeitete, Lebensläufe von Fremdarbeitern, die denen seiner Vorfahren ähnelten: „Neben dem Erfassen eines Stammbaumes mit Namen und Daten interessieren mich die Lebensumstände, sodass ich begonnen habe mich mit der Auswanderung aus Italien zu beschäftigen.“ Die Unterlagen seien so umfangreich, dass die Aufarbeitung noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, schätzt er: „Es war erforderlich, dass ich zunächst Sütterlin lesen lernte.“

Ursprung, Hintergründe und Entwicklung der Zuwanderung

René Casagrande beschreibt im Meinhardus den Ursprung, die Hintergründe und die Entwicklung der Zuwanderungen in Westfalen und im Rheinland, die Schicksale von Mosaiklegern und Zinngießern, von Tagelöhnern und Tiefbauarbeitern, die alle eines gemeinsam hatten: Sie verließen ihre meist ärmeren Bergdörfer im Norden Italiens, um mit Arbeit in der Fremde ihre Familien durchzubringen.

Die Italiener waren gern gesehen und vor allem „nüchterne, fleißige und günstige Arbeitskräfte“, schreibt Casagrande im Meinhardus. Viele hatten bereits „Erfahrung im Tunnelbau, als Bergleute, Steinbrecher oder Maurer, welche dringend für den Eisenbahnbau oder Kohleabbau nötig waren“.

„Der Eisenbahnbau war ein entscheidender Faktor zur Intensivierung der Zuwanderung italienischer Erdarbeiter, letztlich auch in unsere Region durch den Streckenbau der Volmetalbahn“, so Casagrande in seinem Text. „Für die Jahre 1890/1891 lassen sich neun italienische Arbeiter zum Bau der Volmetalbahn im Stadtbezirk nachweisen.“ Weitere waren als Steinbrecher in Hunswinkel gemeldet, von 1902 bis 1904 waren mehr als 30 italienische Arbeiter beim Bau der damaligen Versetalsperre, heute Fürwiggetalsperre, beschäftigt.

Italienische Spuren an vielen Orten in der Stadt

Casagrande fand bei seiner Recherche Spuren der Arbeiter im Archiv der Stadt, einige waren in Badinghagen untergekommen oder im Bereich Harkenstiel. Zum Bau der Listertalsperre in den Jahren 1909 bis 1912 „haben sich mindestens 15 italienische Arbeiter in den Ortschaften Lantenbach (heute in der Listertalsperre versunken), Breitewiese (bei Mühlhofe) und in Windebruch aufgehalten.“ Weitere Männer aus Italien schufteten von 1912 bis 1927 beim Bau der Eisenbahnstrecke von Meinerzhagen nach Olpe (der „Unvollendeten“), des Schwarzenbergtunnels, des Viadukts an der Derschlager Straße.

„Es war eine schwierige Zeit, es herrschte Arbeitslosigkeit“, sagt René Casagrande. Aber beim Bau der Aggertalsperre wurden Männer gesucht für Maurerarbeiten, Wilhelm und seine Brüder meldeten sich.

Wilhelm Casagrande war in Meinerzhagen geblieben, hatte 1924 geheiratet und bei der Firma Otto Fuchs als Elektriker und Dolmetscher für italienische Gastarbeiter gearbeitet, 1928 kam in Immecke ein Sohn zur Welt, Romeo, der Großvater von René Casagrande. Und Letzterer behauptet von sich: „Ich bin ein Ur-Meinerzhagener.“

Das Heft

Der Meinhardus – Meinerzhagener Heimatblätter des Heimatvereins – ist zum Preis von 4 Euro zu haben bei der Buchhandlung Schmitz oder zu beziehen beim Heimatverein, Postfach 1242, 58528 Meinerzhagen. Die aktuelle Ausgabe 1/2023 beinhaltet auch einen reich bebilderten Artikel zur Geschichte des Kaufhauses Gassmann.