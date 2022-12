Leere Klassen, volle Praxis: Viele Schüler sind krank

Von: Simone Benninghaus

Viele hat es erwischt: Die Erkältungswelle hat auch die Schulen erreicht und sorgt für viele freie Plätze in den Klassenräumen. © Philipp von Ditfurth

Schniefende Nase, Husten, Halsschmerzen – nach den Corona-Wellen ist es jetzt die Erkältungswelle, die um sich greift. Das zeigt sich kurz von den Weihnachtsferien auch in den Schulen. Viele Klassen sind deutlich leerer, weil die Schüler durch Atemwegsinfekte außer Gefecht gesetzt sind.

Meinerzhagen – „Unglaublich, wie viele Schüler davon betroffen sind“, berichtet Schulleiterin Christiane Dickhut. An ihrer Schule, der Städtischen Sekundarschule, sei der Krankenstand „relativ hoch“. Dabei zeige sich, dass erkrankte Schüler wie Lehrer nicht nur einige Tage ausfallen, sondern deutlich länger.

Bis zur Hälfte der Schülerinnen und Schüler fehlt

Es sei vorgekommen, dass in Klassen nur die Hälfte der Schüler anwesend gewesen sei. „Das verbreitet sich alles ruck zuck“, so die Erfahrung im Schulzentrum Rothenstein. Dass in einer Klasse ein Drittel der Schüler fehle, sei derzeit keine Seltenheit. Erkältung oder Corona – das lasse sich nicht mehr eindeutig nachprüfen. Grundsätzlich sei es so, dass Schüler, die in der Schule mit Symptomen auffallen, gebeten würden, einen Schnelltest zu machen. „Wenn sie sich weigern, schicken wir sie nach Hause“, weist Christiane Dickhut auf die Regelungen hin, die der Gesetzgeber vorsieht.

Auch Grundschule Auf der Wahr spürt Auswirkungen

In der Grundschule Auf der Wahr wird ebenfalls geschnieft und geschnäuzt. In der vorletzten Woche sei der Krankenstand besonders hoch gewesen, schildert Schulleiterin Christiane Wagner: „Da war ein Drittel unserer Schule krank.“ Wenn „um die 100 Kinder“ fehlen, zeigt sich das auch in den Fluren und auf dem Schulhof. „Es war mächtig leer.“

Durch die Corona-Pandemie gebe es im hybriden Unterricht mittlerweile Erfahrung, doch aus Mutter- und auch aus Schulleiterinnensicht sage sie, dass Kinder erst einmal wieder genesen sollten, ehe sie anfangen, für die Schule zu lernen. „Sie sollten das nicht so machen wie wir Erwachsene, sondern erst einmal richtig gesund werden.“ Daher rate sie Eltern oft auch, ihre Kinder lieber einen Tag länger zu Hause zu halten und nicht zu früh in die Schule zu schicken. Lernmaterial werde auf Wunsch über das Schulportal verschickt oder von Eltern abgeholt.

Die Erfahrung zeige, dass die Erkrankungen länger andauern. So komme es auch vor, dass ein Kind zwei Wochen fehle, dann drei Tage wieder die Schule besuche, dann aber wieder ausfalle. Auch im Lehrerkollegium gebe es Erkrankungen – insbesondere bei den Jüngeren. „Die haut das raus, wenn ihr Immunsystem das noch nicht so gewohnt ist.“ Kurz: „Dieser Winter ist sportlich“, fasst Christiane Wagner die Lage zusammen.

EGM: Jetzt sind die Achter und Neuner an der Reihe

Im Evangelischen Gymnasium sei es klassenweise sehr unterschiedlich, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Miriam Haarbach. Die jüngeren Schüler habe es ihrer Einschätzung nach etwas eher getroffen. „Halbe Klassen“ seien vor zwei Wochen in den Jahrgängen fünf und sechs kein seltenes Bild gewesen. Jetzt seien die Schüler hier fast wieder vollzählig. „Dafür sind jetzt die Achter und Neuner gebeutelt“, berichtet Haarbach. Auch in der Oberstufe seien Schüler erkrankt, was sich auch an der Menge der Klausuren zeige, die nachgeschrieben werden müssten – „etwa zehn Prozent“.

Ist die Zahl der Erkrankungen damit außergewöhnlich hoch? Miriam Haarbach erinnert sich an eine ähnliche Situation, die schon einige Jahre zurückliegt: Als die Schweinegrippe grassierte, sei die Lage ähnlich gewesen.

Auffallend sei auch am EGM, dass Schüler über einen längeren Zeitraum fehlten. „Sie sind locker eine Woche raus.“ Manche seien nach ein paar Tagen erneut krank. Fieber, Husten, aber auch Magen-Darm-Beschwerden seien die Symptome, die geschildert würden.

Einige Corona-Erkrankungen erreichen die Schule bei den Abmeldungen ebenfalls noch. Das sei jedoch weniger geworden. Die meisten Schüler würden aufgrund von Erkältungen krankgemeldet. Im Lehrerkollegium sei der Krankenstand wieder etwas geringer geworden. In der vergangenen Woche sei es schlimmer gewesen, berichtet die stellvertretende Schulleiterin. Unterrichtsfächer hätten daher verschoben werden müssen oder seien ausgefallen.

Mediziner bestätigt hohe Fallzahl

Die Situation in den Schulen bestätigt sich auch in der Praxis von Dr. Holger Reimann. Ebenso wie seine Kollegen, sagt Reimann, habe er „gut zu tun“ und nennt ein Beispiel: Am Montag seien 320 Patienten in seiner Praxis gewesen, davon allein 240 wegen Erkältungssymptomen. Die Erkrankungen seien „deutlich häufiger“ als vor der Corona-Pandemie üblicherweise in den Wintermonaten. Entsprechend würden auch deutlich mehr Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt.

Erkältungen, Influenza und vermutlich auch Corona – es sei alles dabei. Ohne einen PCR-Test lässt sich dieses Virus nicht belegen. Ähnlich sieht es auch bei der Grippe aus. Das Ergebnis einer Influenza-Untersuchung erhalte er nach vier bis fünf Tagen. „Das nützt mir dann auch nichts für die Medikation“, sagt der Mediziner.

Die Symptome der Patienten seien dafür deutlich: Fieber, Husten, anhaltender Reizhusten, Brustschmerzen, aber auch schwere Erkrankungen wie Lungenentzündung sei dabei. Kinder seien häufig vom RS-Virus betroffen. Auch die Intensität der Erkrankung sei oft schwerer.

Auch für Holger Reimann liegt die Erklärung für die Krankheitswelle auf der Hand: „Nach zweieinhalb Jahren mit Maske konnte sich die Immunität nicht weiter entwickeln.“ Dort, wo viele Menschen zusammentreffen, also auch in Kitas und Schulen, werde meist der Ausschlag für die Erkrankungen gegeben. „Dann geht es in die Familien.“

Eine Maske könne wiederum auch gegen Erkältungsviren Schutz bieten, der allgemeine Rat des Meinerzhagener Mediziners lautet aber vor allem: viel Obst, Bewegung und frische Luft. Die Konzentration von Influenza- und Erkältungsviren sei in Innenräumen entsprechend höher. Hygiene ist auch in Sachen Erkältungen wichtig: „Hände waschen, desinfizieren – alles, was wir eigentlich schon kennen.“ Enger Kontakt zu Infizierten soll möglichst vermieden werden. Für Erkrankte gilt vor allem Schonung – auch, um eine Herzmuskelentzündung zu vermeiden.