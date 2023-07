Die Arbeiten an der Buckelpiste können beginnen

Von: Frank Zacharias

Mitarbeiter der Firma Sila Signal stellten am Montagvormittag die Ampeln für die halbseitige Verkehrsführung zwischen Hunswinkel und Sportplatz-Zufahrt auf. © F. Zacharias

Das Anfang vom Ende der Buckelpiste im Listertal hat begonnen: Am Montag wurden die Absperrungen installiert, um den Verkehr vom Baustellenbereich fernzuhalten.

Meinerzhagen – Der Zustand der Listerstraße zwischen Hunswinkel und Krummenerl ist für Anlieger und Durchreisende seit Jahren ein Ärgernis. Umso geduldiger werden sie nun sicher die Teil- und Vollsperrung erdulden, die seit Montag auf der Strecke eingerichtet wurde.

Mitarbeiter der Firma Sila Signalbau aus Bergisch Gladbach richteten am Montag zunächst die Vollsperrung von der Zufahrt zum Sportplatz des RSV Listertal bis zum Steinbruch ein, anschließend ging es weiter nach Hunswinkel, wo eine Ampel ab sofort für eine einspurige Verkehrsführung sorgt und so auch die Fahrt zum Sportplatz ermöglicht. Insgesamt fünf Wochen sind für die beiden Abschnitte angesetzt. Auch die Umleitung ist seit Montag eingerichtet: Die führt in beide Richtungen über die L539 und die L707 (Mittellandstraße).

Vollsperrung auf der Listerstraße in Höhe der Zufahrt zum Listertaler Sportplatz. © Zacharias, Frank

Für die noch ausstehenden Bauabschnitte ist keine Vollsperrung, sondern ebenfalls eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampel geplant. Hierfür ist eine Bauzeit von 15 Wochen, also bis Mitte November, angesetzt.