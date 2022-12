Die Arbeit der Tafel ist „bewundernswert“

Von: Simone Benninghaus

Die Helfer der Tafel versorgen monatlich 900 Bedürftige mit Lebensmitteln. © Benninghaus

Den Anblick, sagt die junge Frau, kenne sie eigentlich nur aus dem Fernsehen. „Dass ich plötzlich selber hier stehe, hätte ich nicht gedacht.“ Es ist Tafel-Tag und schon vor der Ausgabe ist die Schlange am Inselweg lang. Die Not ist groß und sie wird immer größer. Noch nie haben so viele Menschen in Deutschland Hilfe bei Tafeln gesucht. Dieses Bild zeigt sich auch in Meinerzhagen. Hier werden mehr Bedürftige versorgt als noch vor einem Jahr – nicht nur wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine. Ohne die rund 40 Tafel-Ehrenamtlichen wäre diese Unterstützung nicht möglich.

Meinerzhagen – Die Frau am Anfang der Schlange erzählt weiter. Alleinerziehend sei sie, wie so viele andere auch, die hierher kommen. Mit zwei kleinen Kindern mache sie gerade eine Umschulung. Dass sie die Tafelausgabe in Anspruch nehmen muss, war nicht ihr Plan. „Aber so schnell kann man abrutschen.“ Sie hoffe, sagt sie, bald auf eigenen Beinen stehen zu können. „Man möchte dann stolz sein, wenn man das geschafft hat.“ Ihre Mutter ist dabei und hört zu. Dass sie zur Tafel kommen muss, ist ihr unangenehm: „Es soll ja keiner denken, dass wir arm sind.“ Ihr Mann habe immer gearbeitet. Aber die Rente reiche einfach nicht. Genauso wenig reiche das, was er heute bei der Ausgabe bekomme, meint ein Mann. „Aber ich bin dankbar dafür.“ Ein paar Tage komme er, der nach einem Unfall nicht mehr arbeiten kann, aus. „Es kann schnell gehen“, meint er. Von denen, die in der Schlange stehen, wissen das viele leider nur allzu gut.



900 Bedürftige werden versorgt

Insgesamt 900 Bedürftige werden in Meinerzhagen monatlich versorgt. Ein Zubrot sei es, erklärt Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase. Mit der monatlichen Ausgabe, die seit mehr als 20 Jahren stattfindet und unter der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde steht, könne immerhin eine kleine Unterstützung geleistet werden.



Nur mit Lebensmittelspenden aus den Supermärkten – so wie es dem eigentlichen Tafelgedanken entspricht –, ist das allerdings schon lange nicht mehr möglich. Für bis zu drei Personen wird ein Grundpaket ausgehändigt, eine vier- bis sechsköpfige Familie bekommt zwei Pakete im Wert von jeweils etwa 20 Euro. Weitere Lebensmittelspenden werden dazu ausgegeben.



Organisation ist eine Herausforderung

Die Organisation ist für die Tafel-Helfer eine Herausforderung. Eine von ihnen ist Edith Reimann. Sie kümmert sich um den Einkauf. Die Tafel sei eigentlich für sie ein Fulltime-Job, meint die ehemalige Erzieherin. Vor jeder Ausgabe wird nach Angeboten geschaut und für die Grundpakete eine Einkaufsliste angefertigt – in der Hoffnung, dass die Lebensmittel von den Supermärkten bestellt werden können. Die Regale mit Margarine, Mehl und Zucker leer räumen – da habe sie ein schlechtes Gewissen, sagt die Rentnerin. Die Menge, die pro Tafel-Ausgabe benötigt wird, ist aber ohnehin bei nur einem Einkauf kaum zu bekommen. Daher gibt Edith Reimann meistens Bestellungen auf, und ist froh, dass die Zusammenarbeit mit den Lebensmittelläden gut läuft: „Sie tun für uns, was sie können.“



Taschen, gefüllt mit Lebensmittel

Von nur einem Tafel-Tag zu sprechen, ist zumindest aus Sicht der Helfer irreführend. Denn die Ehrenamtlichen sind viel eher gefragt. Am Tag vor der Tafel-Ausgabe werden die bestellten Waren vom Fahrerteam um Uli Roth abgeholt und ins Gemeindehaus gebracht. An diesem Mittwoch werden sie hier von Edith Reimann, Christel Kallenbach, Karin Jahnke und Anke Nowak erwartet. 250 Taschen liegen bereit und 250-mal werden Öl, Eier, Schmelzkäse und acht weitere Lebensmittel eingepackt. Elf Gegenstände sind es diesmal, die in den Stofftaschen verstaut werden. Die vier Frauen sind nicht nur Stauraumprofis, sie sind auch eingespielt. Weil Weihnachten ist, ist diesmal auch Rotkohl dabei – Linsen und weiße Bohnen als Alternative. Quark und Ananas hat Edith Reimann ebenfalls eingekauft. „Das könnte ein Nachtisch werden“, denkt sie praktisch, wie aus den Einkäufen ein Gericht zusammen gestellt werden könnte. Außerdem gibt es dieses Mal unter anderem noch Kaffee, Waschpulver – und für die Kinder als Besonderheit Nutella.



„Tragbare“ Kleidung soll weitergegeben werden

Räumen und Sortieren – auch im Raum nebenan sind Christel Frank, Monika von der Linnepe, Elena Müller und Elke Groll damit beschäftigt, Kleiderspenden zu sortieren. Christel Frank zeigt auf einen Mantel, der auf einem Ständer hängt. „Der ist doch noch absolut in Ordnung. Den kann man gut anziehen.“ So sollte das bei allen Kleidungsstücken sein: „Wir möchten tragbare Sachen weiter geben. Das, was man selbst auch noch anziehen würde.“ Die Gäste können sich einkleiden, auch Spielzeug, Haushaltsgegenstände oder diesmal auch Weihnachtsdekoration gibt es. Mitunter beraten die Frauen auch bei der Auswahl. Elena Müller kommt daher auch zur Ausgabe für die Ukraine-Flüchtlinge. Sie spricht russisch, kann sich gut verständigen. „Morgen wird das alles weg sein“, ist sich das Quartett beim Blick auf das Angebot sicher. Das wäre auch so, wenn es mehr Platz geben würde und mehr angeboten werden könnte. Die Räumlichkeiten im Gemeindehaus sind schon lange viel zu beengt. Eine Suche nach einer Alternative blieb bisher erfolglos. Jetzt kommt am Inselweg auch noch die Baustelle hinzu. Sie erschwert die Anlieferung der Lebensmittel am folgenden Morgen. Tafel-Tag. Und ein Tag, an dem die einzelnen Arbeitsgruppen wie Zahnräder zusammen laufen. „Es funktioniert nur, wenn wir ein Team sind“, steht für Klaus Reimann fest. Der versierte Tafel-Mitarbeiter verwaltet die Aufnahmen neuer Kunden und ist für manches andere zuständig – auch an diesem Morgen. Zunächst ist aber das Fahrerteam gefragt, das die Spenden aus den Läden von Valbert bis Marienheide abholt und im Gemeindehaus anliefert. Die Lebensmittelspenden sind allerdings nicht erst seit der wirtschaftlichen Krise zurückgegangen, in der die Geschäfte immer genauer kalkulieren müssen und selbst mit höheren Kosten und Lieferengpässen zu kämpfen haben.



„Weil ich einfach helfen wollte“

„Das ist heute nicht so viel“, stellt daher auch Hanne Boecker an diesem Morgen angesichts drei halb voller Lebensmittelkisten fest. Unter den Spenden wie so oft: Joghurt, der gerade abgelaufen ist. „Den kann man aber noch gut raus geben. Würden wir doch auch noch essen“, so die einhellige Meinung. Umso größer ist die Freude, als wenig später noch weitere Lieferungen eintreffen: Marken-Schokolade – passend fürs bevorstehende Fest.



Auch das sechsköpfige Aufbauteam bestehend aus Edeltraut Gehrmann, Edith Reimann, Karin Jahnke, Helga Sackel, Joachim Piehl und Uwe Boller ist eingespielt. Waren werden sortiert und kontrolliert. Auch das Obst und Gemüse – „heute nicht so viel“, wie Karin Jahnke bemerkt. Die 84-Jährige ist Tafel-Mitarbeiterin der ersten Stunde, „weil ich einfach helfen wollte“, erzählt sie.



Für alle Spenden, auch von Privatleuten wie der Seniorin, die aufgrund ihres Umzugs in ein Heim ihren Vorratskeller mit Dosen leer räumte, ist das Team dankbar. Genauso ist die Tafel aber auch auf Geldspenden angewiesen. Zwei Ausgaben werden seit diesem Frühjahr organisiert – davon eine separate für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Alle auf einmal zu versorgen – allein logistisch wäre das kaum möglich. Monatlich werde dafür für zwischen 5000 und 6000 Euro eingekauft, rechnet Ingrid Schnöring vor, die die Finanzen verwaltet.



Auch Klaus Reimann hat einen Überblick über die Zahlen. 334 Erwachsene und 221 Kinder, sie zählen als „Bestandskunden“, werden an diesem Tafelnachmittag versorgt – vor Weihnachten gibt es als Geschenk noch einen Lebensmittelgutschein und für die Jüngsten einen Stutenkerl. Bei der Ausgabe für die Ukraine kommen noch einmal 180 Erwachsene und 150 Kinder dazu. Am Fenster werden die Taschen nach draußen gereicht. Hier versuchen die Helfer um Christel Kallenbach auch auf Wünsche einzugehen: „Kaffee oder Tee, was ist Ihnen lieber? Brot oder Brötchen, was darf es sein?“ Die Kunden dürfen wählen.



Klaus Reimann weiß, dass es beim nächsten Mal noch mehr Taschen sein werden, die gepackt werden. Er habe heute viele Neuanmeldungen erhalten, berichtet er. Erst am Abend zuvor hatte sich eine Frau bei ihm gemeldet. Weinend, „weil sie es nicht mehr schafft“.



„Das sind Heilige“

„Bewundernswert, was die von der Tafel leisten“, meint die alleinerziehende Mutter, die kurz vor dem Beginn der Ausgabe draußen gewartet hatte, beim Verlassen des Gemeindehauses. Alle seien immer so nett und immer freundlich. „Das sind Heilige“, sagt sie.