Meinerzhagehn/´Valbert - „Dabeisein ist einfach“, heißt es im aktuellen Infoblatt zum Sportabzeichen-Wettbewerb 2017. In der Volmestadt setzt Kai Uwe Bodenstein für den Stadtsportverband dieses Motto im Stadion an der Oststraße jeden Dienstag ab 18 Uhr in die Tat um.

Die Bürger in Bewegung bringen: Das ist sein Ziel. Und wer sich dann fit fühlt, kann an Ort und Stelle die Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen. Bis in den Oktober hinein geht das so – bei jedem Wetter. „Wenn aber bei Dauerregen bis 18.15 Uhr niemand kommt, beende ich das Training für diesen Tag“, schränkt der Laufexperte das Angebot ein wenig ein.

Höhepunkt der Aktion ist der Sportabzeichentag am Samstag, 1. Juli. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können dann alle Sportfreunde und solche, die es werden wollen, im Stadion und im benachbarten Freibad ins Übungsprogramm hineinschnuppern oder ihre Sportabzeichenprüfungen ablegen. Das Deutsche Sportabzeichen wird – je nach persönlicher Fitness – auf den drei Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben.

Dabei geht es um die Förderung von Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Neben der klassischen Leichtathletik mit Laufen, Springen und Werfen gibt es einige interessante Alternativen – beispielsweise Schwimmen und Radfahren. Die geforderten Leistungen in den Klassen Frauen, Männer und Kinder/Jugendliche richten sich nach dem Alter. Kai Uwe Bodenstein: „Dank der umfassenden Differenzierung ist wirklich für jeden etwas dabei. Damit ist das Deutsche Sportabzeichen ein echtes Breitensportangebot.“

200 Meinerzhagener haben im vergangenen Jahr mitgemacht, darunter viele Schüler der Valberter Ebbeschule, der Grundschule Rothenstein und auch der Jugendabteilung des RSV Meinerzhagen. Zusätzlich kümmern sich Kai Uwe Bodenstein und seine Helfer während des Dienstagstrainings um angehende Polizisten und Sportstudenten, die für ihre jeweiligen Bewerbung sportliche Leistungsnachweise vorlegen müssen.

Immer interessanter wird das Sportabzeichen übrigens auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement von Firmen und Behörden. So denkt beispielsweise die Stadtverwaltung daran, ihre Mitarbeiter zu einer Teilnahme am Sportabeichentraining aufzufordern. Zudem entdecken immer mehr Krankenkassen den Wert des traditionsreichen Trainingsprogramms und beziehen die dokumentierte Teilnahme in ihre Bonussysteme mit ein.

Viele gute Gründe also, dienstags ab 18 Uhr am Geräteraum gegenüber dem Stadiongebäude zu sein. Ob sechs Jahre jung oder mehr als 80 Jahre alt: Kai Uwe Bodenstein und sein Team vermitteln dann allen den kostenlosen Spaß am Sport. Auch am Dienstag wieder.

Klaus Schliek