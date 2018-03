Detlef Nebeling verabschiedet sich als Organist

Meinerzhagen - Die Orgel war immer sein Lieblingsinstrument – und wenn in der Johanneskirche die Orgel erklang, dann spielte sie Detlef Nebeling. Für den Kirchenmusiker war seit 30 Jahren die Johanneskirche sein hauptsächlicher Arbeitsort.

Am 1. März dieses Jahres beendete Detlef Nebeling seinen hauptamtlichen Dienst als Organist in der evangelischen Kirchengemeinde. Am Sonntag wird er beim Gottesdienst in der Johannes Kirche ab 9.15 Uhr jedoch nicht an der Orgel sitzen. Denn in diesem feierlichen Gottesdienst wird Detlef Nebeling von Pastor Kemper-Kohlhase in den Ruhestand verabschiedet.

Detlef Nebeling ist ein echter Sauerländer. Er wurde 1952 in Kierspe geboren und fühlte sich schon sehr früh der kirchlichen Musik verbunden. Vor drei Jahren ist er nach Meinerzhagen gezogen. Hier zeigte Nebeling im Posaunenchor, dass ihm auch dieses Instrument nicht fremd ist. Bis zum Sommer wird Detlef Nebeling in Vertretung auch in der Jesus-Christus-Kirche an den Gottesdiensten die Orgel spielen, solange jedenfalls, bis voraussichtlich im September die Position des Kirchenmusikers in der evangelischen Gemeinde neu besetzt wird.

Bereits als Achtjähriger lernte Detlef Nebeling Klavierspielen. Er war schon in so jungen Jahren äußerst intensiv bei der Sache, dass es ihn völlig unbeeindruckt ließ, wenn andere Kinder Fußball spielten. Als der begeisterte Musiker zwölf Jahre alt war, war ihm das Klavier nicht genug und er begeisterte sich für das Orgelspiel. Sein Studium der Kirchenmusik absolvierte Nebeling in Detmold.

Ursprünglich hatte der Organist den Wunsch, Diakon zu werden. Doch durch die Umstrukturierungen im kirchlichen Bereich entschloss er sich zum Studium der Kirchenmusik. Seine Begeisterung für kirchliche Musik und für das Orgelspiel ist ihm bis heute geblieben und wird ihn auch weiterhin begleiten. Denn auch wenn die hauptamtliche Tätigkeit nun offiziell beendet ist, wird der Kirchenmusiker in Vertretung zur Verfügung stehen.

Besonders freut es ihn, dass inzwischen bereits aus der näheren und weiteren Umgebung der Volmestadt Vertretungsangebote an ihn herangetragen wurden. Auf jeden Fall wird er in Meinerzhagen bei Kasualien (Gottesdienste wie Trauungen, goldenen Hochzeiten, Beerdigungen und Ähnliches) die Orgel spielen. Detlef Nebeling hat auch im Umkreis von Kierspe und Meinerzhagen als Musiklehrer gearbeitet. Diese Tätigkeit wird er aber in Zukunft etwas reduzieren.

Seine freie Zeit möchte er dann nutzen, um auf Ausflügen die nähere und weitere Umgebung kennenzulernen. „Und wenn mir die Decke auf den Kopf fallen sollte, so steht mir ja die Jesus-Christus-Kirche immer offen“, so Nebeling. Denn es sind für den passionierten Kirchenmusiker nur einige Schritte über die Straße notwendig, um in der Jesus-Christus-Kirche an der Orgel zu musizieren.