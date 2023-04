Der Trend der Ostergeschenke aus dem Blick der Kirche

Pfarrer & Co. machen auf „Bedeutung des Fests“ aufmerksam

+ © Annette RIedl Körbchen und Süßigkeiten sind keine Seltenheit an Ostern. Inzwischen entwickelt sich allerdings ein Trend hin zu größeren Geschenken. © Annette RIedl

Ostereier färben, verstecken und suchen gehört in vielen Familien zum Osterfest dazu. Ebenso gefüllte Osternester, Schokohasen oder frische Blumen als kleine Mitbringsel für Verwandte, Freunde und Bekannte. Mehr und mehr finden jedoch auch größere Geschenke ähnlich wie zu Weihnachten Eingang in die Feierlichkeiten. Von Parfüm bis zu Spielzeug reicht die Palette. Was die Pfarrer der Volmegemeinden von dem neuen Trend halten, ob sie selbst etwas schenken und was das eigentliche Ostergeschenk für sie ist, wollten wir wissen.

Volmetal – Pfarrerin Martina Kämper von der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen und Valbert findet: „Wie schön sind Familientreffen und Osterspaziergänge! Und wer freut sich zum Fest nicht über Schokohasen und Ostereier und einen Strauß von strahlend-gelben Narzissen?“ Wenn aber der Konsum, Deko und Delikatessen die eigentliche Botschaft von Ostern überstrahlen würden, sei das sehr schade.

Das Leben siegt über den Tod: Das größte Geschenk

Ihr selbst ist ein Bild des italienischen Künstlers Andrea Mantegna aus dem 15. Jahrhundert im Blick auf Ostern und die „hohe Osterhäschen-Dichte“, der sie nichts abgewinnen kann, wichtig geworden. „Darauf sieht man Jesus kurz vor seiner Gefangennahme – innig betend im Garten Gethsemane.“ Im Hintergrund sehe man einen Hasen, der bergan läuft. „Erstaunlich, weil die Bibel nichts davon erzählt.“ Die ungewöhnliche Fluchtrichtung des Hasen bergauf solle zeigen, „wohin wir uns in Zeiten von Sorgen wenden können und sollen: zu Gott“. Damit komme man der eigentlichen Osterbotschaft ganz nahe. „Das Leben siegt über den Tod. Das ist doch das größte Geschenk. Und davon in den Ostergottesdiensten zu reden, zu hören und zu singen, darauf freue ich mich sehr.“

Sich in Krisenjahren bewusst etwas zu schenken und dem Beschenkten damit seine Wertschätzung zu zeigen, findet Pfarrer Thomas Wienand von der Evangelischen Kirche Oberbrügge „eigentlich schön“. „Es ist schön, wenn die Menschen sich eine Freude machen.“ Wenn dieses Schenken mit dem eigentlichen Ostergeschenk und der Hoffnung, die von Ostern und der Auferstehung Jesu ausgeht, verbunden sei, sei dies umso schöner. Von daher lädt der Pfarrer herzlich zu den Ostergottesdiensten, wo noch mehr dazu gesagt wird, ein. Er selbst verschenkt zu Ostern nur Kleinigkeiten.

Bedeutung des Festes sollte nicht untergehen

„Wichtig ist, dass die Bedeutung des Fests nicht untergeht“, sagt George Freiwat, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Kierspe. Das gelte sowohl für Weihnachten als auch für Ostern. Er selbst bringt bei Familienbesuchen an den Ostertagen allenfalls kleine Ostergrüße – Blumen etwa – mit. „Auch nicht mehr als ich das sonst bei Besuchen macht.“ Ob sich die Menschen untereinander mit mehr beschenken, habe er nicht zu beurteilen. „Das sollen die Leute machen wie sie möchten. Das muss jeder persönlich entscheiden.“

In einem Berg von Geschenken und Nahrungsmitteln dürfe jedoch die Bedeutung des Fests nicht untergehen. „Das eigentliche Geschenk an Ostern ist Jesus – wie an Weihnachten auch.“ Wenn die Geschenke jedoch Ausdruck der Freude darüber seien, mache das Schenken Sinn. „Eigentlich sind wir beschenkt.“ Irgendwelche Vorschriften zu machen, liegt dem Pfarrer fern.

Leidvolle Zeit für Jesus

Für Klaus Kemper-Kohlhase, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Meinerzhagen, kommt die Frage nach Ostergeschenken zu früh. „In dieser Zeit vor Ostern bedenken wir Christen die letzten Tage Jesu, eine leidvolle Zeit für Jesus“, sagt er. „Wir nennen sie deshalb auch Passionszeit. Es ist für uns eine Zeit, die uns bewusst Raum gibt für dunkle und schmerzhafte Erfahrungen.“ Die Passionszeit schaffe einen Raum, sich der Zerbrechlichkeit des Lebens und Glaubens zu stellen und anzuerkennen, „dass wir nicht alles in der Hand haben.“ Vor diesem Hintergrund sei das Osterfest, an dem Christen die Auferstehung Jesu feiern, für ihn ein Fest der Hoffnung. „Wir sehen nur bis zum Horizont. Und da gibt es viel Beängstigendes im Blick auf die Weltlage und auch im Blick auf unsere eigene Zukunft.“ Ostern helfe ihm, den Blick für größere Zusammenhänge zu weiten. Ob er selbst etwas zu Ostern verschenke, wisse er noch nicht. „Ich find’s aber gut, wenn wir uns gegenseitig zum Fest eine Freude machen.“ Das zeige ja, „dass wir uns eine Zukunft wünschen, an der auch der andere seine Freude hat.“ Vielleicht empfinde der ein oder andere ja auch die Ostergottesdienste als Geschenk, das helfe, die Kreuze dieser Welt wahrzunehmen und sich den Herausforderungen zu stellen.

Tradition des Schenkens verbindet man mit Weihnachten

Pfarrer Peter Kroschewski von der Katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata Meinerzhagen - Kierspe - Valbert findet: „Es ist nichts dagegen zu sagen, dass die Menschen sich zu Ostern etwas schenken.“ Wenn er an Weihnachten denke, würden Kinder jedoch geradezu mit Geschenken zugemüllt. Dabei bestehe die Gefahr, dass die eigentliche Bedeutung des Fests übersehen werde. „Diese Entwicklung darf Ostern nicht sein“, findet er. Etwas zu schenken, sei etwas Positives, weil es zeige, dass der Beschenkte einem wichtig sei. Unter Umständen könne das eigentlich Wichtige jedoch verlorengehen. Er selbst verschenkt zu Ostern nichts. „Wir versuchen aber, für die Ehrenamtlichen etwas zu finden.“

„Die eigentliche Sensation an Ostern ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat“, sagt Pfarrer Christoph Dickel von der Evangelischen Kirche Halver. Das eigentliche Ostergeschenk sei, dass Jesus lebt. Man könne aus allem etwas Kommerzielles machen, meint er zum Trend, größere Geschenke zu Ostern zu machen. Kleine Geschenke zu Ostern habe es jedoch schon immer gegeben. Menschen eine Freude zu machen, sei immer etwas Schönes. Ostern sei eine Gelegenheit, etwas zu verschenken, aber die eigentliche Tradition des Schenkens verbinde er mit Weihnachten.