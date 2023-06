„Zu verschenken“: Ehepaar im MK stellt Sachen vor die Tür

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Debora Hahn und Thomas Lamb stellen vor ihre Haustür Sachen „zu verschenken“ hin und hoffen auf neue Besitzer ihrer alten Schätze. Für sie geht es bei der Aktion vor allem um Nachhaltigkeit. © Lorencic

Nein, hier wurde kein Sperrmüll angemeldet. Hier sucht ein Ehepaar neue Besitzer für alte Schätze. „Zu verschenken“ gleich in mehreren Sprachen steht auf den Kisten und Schildern vor Fundstücken aus der Wohnung von Debora Hahn und Thomas Lamb. Und das nicht zum ersten Mal in diesen Tagen.

Meinerzhagen – Immer, wenn sie etwas finden, was sie nicht mehr brauchen, stellen es die Meinerzhagener vor ihre Haustür an der Hauptstraße. Dafür sei die Lage optimal, sagt Debora Hahn. Immerhin kämen hier viele Leute vorbei oder parkten direkt vor ihrer Haustür –falls sie mal etwas Großes der ausrangierten Stücke gebrauchen können.

Töpfe, Pfannen, Musikrekorder, Geschirr, Kinderbücher, Eiswürfelformen – die Liste der Dinge ist lang. Des einen Plunder ist des anderen Schatz – so auch hier. Meist finden die Sachen vor der Tür schnell einen neuen Besitzer. Zuletzt war es trotz der sommerlichen Temperaturen ein Holzschlitten. Aber auch Geschirr und Töpfe stehen nicht lange auf dem Bürgersteig. Wenn etwas dann mal nicht mitgenommen wird, kommt es auf den Müll. Aber genau das will das Ehepaar vermeiden. „Es geht uns um Nachhaltigkeit“, sagt Debora Hahn.

Kinderbücher und Eiswürfelförmchen gab es auch ein Haus weiter. © Lorencic, Sarah

Den beiden Meinerzhagenern fällt beim Entrümpeln auch auf, dass sie so viele Dinge gar nicht brauchen oder mehrfach haben. Marmeladengläser zum Beispiel wurden in der Wohnung dann doch zu viel. Aber für alle, die gerade Marmeladen kochen wollen, könnten die, die sie zu viel haben, praktisch sein.

Und da ist Thomas Lamb auch ehrlich. Er sei glücklich, wenn sich andere über die Kleinigkeiten freuen. Letztens erst kam Beate Malek vom Kaffeeklatsch „kurz rüber“ und fand gleich ein paar Gläser, die sie gerne nahm, wie Debora Hahn erzählt. Dann aber sind es auch Menschen, die bedürftig sind und sich über das neue Geschirr für ihr Zuhause sehr freuen – ganz kostenlos. Und gerade jetzt in Zeiten der Inflation sind solche Kleinigkeiten für viele eine große Sache.

Auf die Idee gekommen ist das Paar in einem Hollandurlaub, wo an vielen Haustüren „Weggeven“, also „zu verschenken“ vor den nachhaltigen Schätzen steht. Warum also nicht auch in Meinerzhagen versuchen? Wie die beiden wissen, machen mittlerweile einige mit bei dem Trend. Ein Haus weiter zum Beispiel.

Das gibt es für Schenker zu beachten

Alternativ können die Sachen auch in sozialen Einrichtungen abgegeben oder gespendet werden. Dieser Weg aber ist unkomplizierter – für Schenker und Beschenkte. Nur zu lange draußen stehen und gegebenenfalls der Witterung ausgesetzt sein sollten die kostenlosen Stücke nicht, um ordnungsrechtlich keine Probleme zu bekommen. Rechtlich sind die Zu-Verschenken-Kisten nicht ganz unproblematisch und bewegen sich in einer Grauzone.

Der Schlitten war sofort weg, trotz der sommerlichen Temperaturen. Bei dem kostenlosen, nachhaltigen Angebot an der Hauptstraße greifen viele Passanten gerne zu. © Lorencic, Sarah

Denn: Hausrat darf nicht einfach vor der Haustür abgestellt werden. Wenn Zu-Verschenken-Kisten auf öffentlichem Grund abgestellt werden, stellt dies eine „wilde Ablagerung“ oder eine Sondernutzung dar, für die eigentlich eine Sondernutzungserlaubnis notwendig wäre. Die Kiste darf für Fußgänger, Menschen mit Rollator, Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen nicht zum Hindernis werden. Immerhin: In Meinerzhagen läuft offenbar alles nach bester Ordnung.