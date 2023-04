Der Likör zur Sprengung

Von: Frank Zacharias

Will auch für ein kleines Schmuckstück auf dem Schreibtisch des Ministerpräsidenten sorgen: Krugmann-Geschäftsführer Patrick Fayner mit dem „Lüdenscheider Brückensprenger“, der gemeinsam mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing entwickelt wurde. © Vogomedia

Mit Schnapsideen kennen sie sich aus bei Krugmann. Der Spirituosenhersteller aus Meinerzhagen setzt gerne Trends – und bildet sie in Form von Schnäpsen und Likören auch selber ab. Warum also nicht auch die Sprengung der Rahmedetalbrücke verflüssigen?

Meinerzhagen/Lüdenscheid – Das dachte sich das Brennerei-Team um den geschäftsführenden Gesellschafter Patrick Fayner. In Kooperation mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) hat Krugmann jetzt den „Lüdenscheider Brückensprenger“ kreiert, eine Mini-spirituose mit Pflaumengeschmack.

Für Fayner ist der Schnaps weitaus mehr als ein weiterer Teil des ohnehin schon breiten Sortiments. Er erhofft sich durch die Spirituose auch andauernde Aufmerksamkeit für ein Problem, von dem auch sein Unternehmen betroffen ist. Massiv äußere sich die Brückensperrung etwa im Lieferverkehr, dem Außendienst und natürlich für die Mitarbeiter.

„Lasst uns Brücken bauen – aber zuerst einmal alte abreißen“, sagt Fayner, der nun hofft, mit möglichst vielen Menschen in der Region auf die Sprengung am 7. Mai anstoßen zu können. Der Krugmann-Gesellschafter will das Thema in der Politik und der Öffentlichkeit präsent halten – auch mithilfe des „Brückensprengers“, der dazu an einige prominente Köpfe verschickt wird. So sollen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, die Landtagsabgeordneten Ralf Schwarzkopf und Gordan Dudas sowie Bundesverkehrsminister Volker Wissing und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer ein „Schnapspaket“ aus Meinerzhagen erhalten – verbunden mit einer persönlichen Einladung, an dem für die Region so wichtigen Termin in Lüdenscheid teilzunehmen.

„Ich hoffe, dass sich jeder der Politiker die Flasche auf seinen Schreibtisch stellt, die dann täglich mahnend daran erinnern soll, dass weitere Schritte zeitnah folgen müssen“, so Patrick Fayner.

Doch der „Brückensprenger“ soll ein Likör für alle sein: Die gemeinsam mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing entwickelte Idee soll auf einem Stand des LSM auch beim Public Viewing zur Sprengung am 7. Mai als Erinnerungsstück verkauft werden. Der Pflaumenschnaps, abgefüllt in Meinerzhagen und damit nahe der Autobahn 45, kommt in einer 20-Milliliterflasche daher, deren Label das Datum des Sprengtermins ziert. Der kleine „Sprenger“ – Alkoholgehalt 15 Prozent – soll darüber hinaus auch im Getränkehandel sowie online über die Internetseite der Firma Krugmann gekauft werden können. Ob er den anschließenden Brückenneubau beschleunigt, bleibt indes abzuwarten...