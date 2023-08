Das müssen Schulanfänger und Eltern in Meinerzhagen wissen

Von: Frank Zacharias

218 Schülerinnen und Schüler starten am Dienstag in Meinerzhagen ihre Schullaufbahn. Die meisten von ihnen gehen auf die Grundschule Auf der Wahr. © David-Wolfgang Ebener

Der große Tag rückt näher: Am Dienstag beginnt für viele i-Männchen auch in Meinerzhagen „der Ernst des Lebens“. Wir listen auf, wann welche Einschulungsfeier stattfindet, und schauen auch auf die weiterführenden Schulen.

Meinerzhagen – Ein wenig ungewohnt ist der Termin schon: Hatten sich die Eltern der Schulanfänger in den zurückliegenden Jahren stets den Donnerstag nach den Sommerferien als Einschulungstag vormerken müssen, beginnt der „Ernst des Lebens“ für die i-Dötzchen diesmal an einem Dienstag. Unabhängig vom Wochentag gilt aber nach wie vor: Spannend wird´s für die Mädchen und Jungen so oder so.

Gleich 218 Kinder werden am 8. August allein in Meinerzhagen eingeschult. Die meisten von ihnen an der Grundschule Auf der Wahr, in der für fast 100 Schülerinnen und Schüler vier Eingangsklassen gebildet werden. Die zweithöchste Zahl an „Neuen“ gibt es am Kohlberg, wo etwa 70 i-Männchen auf drei Klassen aufgeteilt werden. Die Ebbeschule in Valbert bekommt am Dienstag circa 40 Erstklässler und zwei Eingangsklassen. Elf Erstklässler werden in der Phönixschule begrüßt.

Und sie alle wollen natürlich entsprechend empfangen werden – die Schulen haben dazu wieder Einschulungsfeiern geplant, aber auch Gottesdienste:

Für die Ebbeschule Valbert findet am 8. August ab 8.15 Uhr ein Einschulungsgottesdienst in der evangelischen Kirche statt, ehe um 9.15 Uhr die Einschulungsfeier in der Turnhalle der Schule beginnt. Während der ersten (und an diesem Tag einzigen) Schulstunde der Kinder werden die Eltern vom Förderverein der Schule bewirtet. Bereits am Vortag, 7. August, können die Eltern übrigens Schulmaterial, das nicht ständig von der Schule mit nach Hause genommen werden muss, von 8.10 bis 11.40 Uhr in der Ebbeschule abgeben, um es dort für ihre Kinder deponieren zu lassen.

An der Grundschule Am Kohlberg findet am Dienstag, 8. August, ab 9.45 Uhr ein Einschulungsgottesdienst in der Johanneskirche statt, um 10.45 Uhr folgt eine Feier in der Schule.

Die Grundschule Auf der Wahr teilt ihre Feierlichkeiten aufgrund der Vielzahl der Erstklässler auf: Um 8.30 Uhr werden zunächst die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1a und 1b in der Schule begrüßt, ab 10.30 Uhr sind die Klassen 1c und 1d an der Reihe. Am Mittwoch, 9. August, findet außerdem in der Jesus-Christus-Kirche von 10.30 bis 11.15 Uhr ein Gottesdienst statt.

An der Phönixschule findet die Einschulungsfeier am Mittwoch, 9. August, ab 9.45 Uhr statt.

Die weiterführenden Schulen

Auch an den beiden weiterführenden Schulen in Meinerzhagen werden die Neuankömmlinge standesgemäß begrüßt. In der Sekundarschule findet am Montag, 7. August, ab 10 Uhr eine Begrüßungsfeier für die neuen Fünftklässler statt. Ihr erster Schultag endet mit der traditionellen Baumpflanzaktion um 12.30 Uhr.

Am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen findet für die neuen Fünftklässler am Dienstag, 8. August, ab 8 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche ein Willkommensgottesdienst statt, ehe in der Schule Kennenlernstunden auf der Tagesordnung stehen.