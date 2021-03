Endlich: Impfungen bei APD und Aurelia

Impfarzt in Demenz-Wohngemeinschaften

+ © Jürgen Beil Für die 90-jährige Frieda Schröder aus der APD-Wohngemeinschaft war die Impfung gestern sehr wichtig. Sie habe nie Bedenken dagegen gehabt, erzählte sie. © Jürgen Beil

Nach einer langen Zeit des Wartens waren am Freitag auch die Demenz-Wohngemeinschaften von APD an der Genkeler Straße und Aurelia an der Mühlenbergstraße an der Reihe. Die zur ersten Risikogruppe gehörenden Bewohner beider Einrichtungen erhielten die ersten Impfungen gegen Covid-19, allesamt mit dem Impfstoff des amerikanischen Herstellers Moderna.