Das war‘s: Gassmann in Meinerzhagen ist Geschichte

Von: Maximilian Birke

Christine Gassmann-Berger, Hilda Pritzkau und Meliha Varli (v.l.) bedienten am letzten Öffnungstag die Kunden. © Maximilian Birke

„Die Rabattaktion hat gut Wirkung gezeigt“, sagte am Montag Christine Gassmann-Berger, während sie den Blick durch ihr Kaufhaus an der Hauptstraße schweifen ließ.

Meinerzhagen - Viele Ständer und Regale waren zu diesem Zeitpunkt leer geräumt, zum Teil auch bereits abgebaut worden. Der Montag markierte den letzten Öffnungstag in der langen Geschichte des Kaufhauses in Meinerzhagen (wir berichteten).

Verständlicherweise verging dieser Tag für Mitarbeiterinnen und Kunden nicht ohne etwas Wehmut. Immer wieder wünschten Besucher dem Team im Verlauf des Tages „Alles Gute“.

Ab Dienstag werden die Türen also geschlossen bleiben. Ware, die nach der Rabattaktion der vergangenen Wochen übrig geblieben ist, soll in den Kaufhäusern in Witten und Essen verkauft werden, die Gassmann-Berger weiterhin unterhält.