Das letzte Mal am Altar: Abschied von Pfarrer Kroschewski

Von: Birgitta Negel-Täuber

Viele Menschen verabschiedeten sich beim Empfang von Pfarrer Kroschewski (links) wie hier Sandra Schnell aus Altena. © Birgitta Negel-Täuber

Es war schon lange klar, jetzt ist er gekommen: der Abschied von Pfarrer Peter Kroschewski in Meinerzhagen. Viele Menschen feierten den letzten Gottesdienst mit ihm.

Meinerzhagen – Am Samstagabend stand Pfarrer Peter Kroschewski zum letzten Mal am Altar der Kirche Maria Immaculata. Die Vorabendmesse zum Pfingstfest war als Festgottesdienst gestaltet – mit Gregor Myrda, Stefan Beilicke, Patrick Schnell aus Plettenberg und Claus Optenhöfel aus Lüdenscheid waren gleich fünf Priester anwesend. Denn einerseits wurde Kroschewski von der Pfarrei verabschiedet, andererseits feierte er sein silbernes Priesterjubiläum.

„Reiner Zufall“ sei dieser zeitliche Zusammenfall, erklärte er. Priester werden immer am Freitag vor Pfingsten geweiht, seine neue Stelle in Schwelm tritt der gebürtige Kiersper zum 1. Juni an. Seine Nachfolge in der Gemeinde Maria Immaculata übernimmt gleich ein ganzes Team (wir berichteten): Dazu gehören Verwaltungsleiterin Tina Bock, Pastor Gregor Myrda, die beide ihre bisherigen Aufgaben aber weiterhin wahrnehmen werden. Ergänzt wird das Team durch Uli Jatzkowski aus Kierspe und Holger Kappes aus Meinerzhagen, beide langjährige Gemeinderatsmitglieder. Und Patrick Schnell wird als „moderierender Priester“ fungieren.



Viele Besucher beim Empfang

Viele Hauptamtliche nahmen am Gottesdienst teil, darunter auch die neue Leiterin des Familienzentrums St. Martin, Nadine Plonke. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus übernahm Holger Kappes die Ansprache für die Gemeinde. Er bedauerte Kroschewskis Abschied, der „viel zu früh“ käme. Er warf aber auch ein Schlaglicht auf die Gräben, die sich offenbar zwischen Pfarrer und Teilen der Gemeinde aufgetan hatten. Die Gründe sah Kappes in der Pandemie, die Kroschewskis Beginn in der Gemeinde überschattet hatte. Nicht einmal einen Einführungsgottesdienst habe es gegeben. „Corona hat vieles kaputt gemacht.“ Als die Einschränkungen für Gottesdienste und Begegnungen gelockert wurden, hatten sich, in Kappes Worten, „viele Vorurteile und Ressentiments verfestigt, sodass Gespräche kaum möglich waren“.

Das neue Leitungsteam: Gregor Myrda, Tina Bock, Holger Kappes, Patrick Schnell, Uli Jatzkowski (von links). © Pfarrei Maria Immaculata

Von einem „Fehlstart“ sprach auch Peter Kroschewski, legte aber gleichwohl den Fokus auf Versöhnung und Zusammenarbeit. „Wir alle sind vom Geist erfüllt“, sagte er während der Predigt. „Wir sind alle Schwestern und Brüder, das sollte uns bewusst sein.“ Er meinte damit nicht nur die Flügelkämpfe innerhalb der katholischen Kirche, sondern legte sein Augenmerk auch auf die Ökumene mit evangelischen und freikirchlichen Christen. Der neue Weg, den die Gemeinde jetzt einschlage, könne „mit anderen Möglichkeiten gut gelingen.“ Nach seiner Einschätzung werde es Monate brauchen, bis alle sich an die neue Situation und die neue Aufgabenverteilung gewöhnt hätten. Unterstützung bei den Gottesdiensten werde es aber zeitweise geben. In Altena lebt seit Kurzem der Oblatenpriester Pater Tadeusz. Er wird auch im Volmetal Gottesdienste feiern.