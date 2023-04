950 Jahre Valbert: Das Programm im Überblick

Das Ebbedorf feiert sein Jubiläum

+ © Benninghaus, Simone Dorf. VollErLeben. – das gilt, wenn das Ebbedorf sein 950-jähriges Bestehen feiert. Dass die Valberter und ihre Gäste ein ganz besonderes Wochenende erleben, dafür haben sich zahlreiche Aktive ins Zeug gelegt. © Benninghaus, Simone

Bald ist es so weit und das Ebbedorf erlebt sein historisches Jubiläum. Das Programm für das Fest von Freitag, 28. April, bis Sonntag, 30. April, verspricht ein Wochenende, das man in Valbert wohl so schnell nicht mehr erleben wird.

Valbert – Wie es sich für so ein besonderes Jubiläum gehört, wurde für die große 950-Jahr-Feier dank vieler engagierter Helfer und Mitwirkender ein regelrechter Festmarathon auf die Beine gestellt, auf den sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen, wenn sie am Wochenende ein garantiert aktives Valbert erleben werden.

Den Auftakt bildet am Freitag, 28. April, ab 17 Uhr ein Brauchtumstag mit einem großen Sternmarsch. Treffpunkte sind ab 16 Uhr der Platz hinter der ehemaligen Zigarrenkiste, die Ebbepraxis an der Ebbestraße und das Valberter Feuerwehrgerätehaus.

Sternmarsch

Aus den drei Richtungen ziehen örtliche Vereine und Gruppierungen, begleitet von jeweils einer Kapelle, zum Denkmalsplatz. Hier erfolgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jan Nesselrath und Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck. Mit einem feierlichen Großen Zapfenstreich nach Einbruch der Dunkelheit findet der erste Festtag seinen Ausklang.

Aktionstag

Am zweiten Festtag, Samstag, 29. April, ist die Ebbehalle ab 14 Uhr Zentrum des Geschehens. Hier gibt es viele Aktionen und Mitmachangebote für die ganze Familie.

Blick in die Geschichte

An diesem Tag wird aber auch die geschichtliche Entwicklung der ehemaligen Gemeinde näher beleuchtet, denn angesichts eines historischen Jubiläums darf ein Blick in die Vergangenheit nicht fehlen. Um 14 Uhr befasst sich damit Helmut Eckern in einem Vortrag, der knapp eine Stunde dauern wird. Anschließend, gegen 15 Uhr, wird Thomas Pätzold vom Heimatverein die Geschichte Valberts dokumentieren und zwei Bilderreihen von jeweils mindestens einer Stunde zeigen. Der erste Teil wird zeigen, wie sich der Ort Valbert im 20. Jahrhundert verändert hat, im zweiten Teil werden vor allem die umliegenden und zur ehemaligen Gemeinde gehörenden Dörfer und Gehöfte präsentiert.

Programm für Kinder

Die jüngere Generation kann sich derweil beim Jugendtreff beispielsweise im Bullenreiten oder Airhockey versuchen. Für die jüngeren Gäste werden außerdem ein Bobbycar-Parcours, Bastel- und Schminkaktionen und eine Kinderdisco veranstaltet. Um 15 Uhr tritt die Gruppe Dance For Kids der TSG Valbert auf, und es wird einTischtennis-Training angeboten, um 16 Uhr steht eine Taek-Won-Do-Vorführung auf dem Programm. Draußen auf dem Gelände können Greifvögel, darunter ein Rotmilan und ein Wüstenbussard, bewundert werden, die Waldschule des Hegerings und Jagdhornbläser sind ebenfalls dabei.

Der RSV Listertal bietet Fußballdart an und die Feuerwehr wird vor Ort sein und ihre Arbeit veranschaulichen. Gegen 18 Uhr wird das Festgeschehen, bei dem auch die kulinarische Verpflegung nicht zu kurz kommen wird, am Samstag ausklingen.

Gottesdienst

Der dritte Festtag am Sonntag, 30. April, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst – wenn das Wetter mitspielt unter freiem Himmel im Park neben der evangelischen Kirche. Neben Pfarrerin Martina Kämper, Pastor Stefan Beilicke und Pfarrer Klaus Kemper-Kohlhase gestalten Gemeindemitglieder beider Gemeinde diesen Gottesdienst mit. Die musikalische Begleitung liegt in den Händen des Posaunenchores des CVJM Meinerzhagen. Für die Besucher werden Bänke aufgestellt. Ab 12 Uhr bietet Küster Andreas Gogarn Führungen in den Kirchturm an, die jeweils etwa eine halbe Stunde dauern werden. Startzeiten sind am Sonntag um 12 Uhr, 12.45 Uhr, 13 Uhr, 14.15 Uhr, 15 Uhr, 15.45 Uhr und 16.30 Uhr.

Oldtimertreffen

Um 11 Uhr startet auf dem Lidl-Parkplatz auch das Oldtimer-Treffen des Vereins Gemeinsam für Valbert. Zeitgleich wird die Ihnestraße Schauplatz einer großen Leistungsschau des örtlichen Handwerks, Handels und der Industrie.

Leistungsschau

Ab dem Gerätehaus der Feuerwehr bis zum Lidl wird die Ihnestraße daher ab Sonntagmorgen gesperrt sein. Hier werden sich am dritten Festtag mehr als 60 Firmen und Vereine präsentieren und zeigen, was Valbert zu bieten hat. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Flaniermeile freuen. Das eine oder andere Angebot wird sowohl überraschen als auch begeistern, wenn Valbert zeigt, was im kleinen Ebbedorf steckt, das ja – zumindest flächenmäßig – gar nicht so klein ist.

Blaulichtmeile

In Höhe des Gerätehauses wird es am Festsonntag eine Blaulichtmeile mit Feuerwehr und DRK geben. Der Blutspendedienst wird extra an diesem Tag nach Valbert kommen und wer möchte, kann an Ort und Stelle sein Blut spenden und damit eine wichtige Hilfe leisten. Als Dankeschön wird es einen Verpflegungsgutschein geben, der dann direkt vor Ort eingelöst werden kann – zahlreiche Angebote in kulinarischer Hinsicht wird es geben.

Rund ums Fest, Holz und Tier

Festlich wird es bei einem von weiteren Themenbereichen, wenn es um Hochzeits- und Festdeko, Kleidung und Kosmetik geht. Einigen Besucherinnen und Besuchern dürfte das Angebot in Höhe des Geländes der ehemaligen Zigarrenkiste zur Holzverarbeitung gefallen. Auf den Ihnewiesen kommen die Kinder auf ihre Kosten, denn hier wird es – wenn es das Wetter zulässt – mit Alpakas und Pferden tierisch. Dass das Wetter am Festwochenende mitspielt, darauf hoffen alle Beteiligten.

Maibaum

Die Valberter Jungschützen werden ab 13.30 Uhr ihren traditionellen Maibaum am Potsdamer Platz aufstellen. Der mehr als zehn Meter lange Baumstamm zeigt nicht nur die Landesfarben, sondern ihn zieren auch Schilder mit den Logos sämtlicher Valberter Vereine.

Parkplätze

Alle Beteiligten freuen sich auf viele Besucher. Die Organisatoren weisen in diesem Zusammenhang auf die Parkplätze hin, die am Festsonntag zur Verfügung stehen: dies sind die Parkplätze an und gegenüber der Valberter Ebbehalle, der Parkplatz an der L539 unterhalb von Valbert Richtung Attendorn, die Mitarbeiter-Parkplätze der Firma Fernholz, der Wanderparkplatz Vestenberg und das Firmengelände der Spedition Wunderer an der Robchestraße. Es wird ein Shuttle-Service eingerichtet.

Party zum Abschluss

Der letzte Höhepunkt der Festivitäten steigt dann am Sonntagabend in der Ebbehalle: Bei Livemusik unter den Mottos „Schlagerzirkus“ und „Relax“ können die Valberter sich und ihr Dorf dann noch einmal gebührend feiern. Dieser Tanz in den Mai – der Eintritt ist für alle frei – ist das große Finale zum Abschluss des besonderen Jubiläums.