Seltener „Glücksfund“ wird zur Wilderei

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Es soll Glück bringen: Ein Hirsch hat sein Geweih abgeworfen, dann wird es gefunden. Warum das schon Wilderei ist, erklären uns zwei Jäger. © dpa

Es soll Glück bringen: Ein Hirsch hat sein Geweih abgeworfen, dann wird es gefunden. Warum das schon Wilderei ist, erklären uns zwei Jäger.

Meinerzhagen/Herscheid – Ein Fund beim Spaziergang wirft im Nachgang Fragen auf. Das Geweih eines Damhirsches lag im Wald unweit eines Weges in Herscheid. Auf dem Waldboden fiel das große Gehörn auf. Es wiegt mehrere Kilogramm und ist voll ausgebildet. Im Fachjargon ist der Hirsch, der es abgeworfen hat, ein Vollschaufler, denn er hat die letzte Stufe des Geweihwuchses erreicht, die so abläuft: Spießer Knieper, Löffler, Halbschaufler, angehender Schaufler, Vollschaufler.

In Herscheid wird Damwild immer öfter gesichtet. Große Rudel von mehr als zehn Tieren halten sich auf Feldern und in Ortschaften im Außenbezirk auf. Anmutig wirken die männliche Tiere mit ihren Schaufeln jedes Mal. Wer sie jetzt sieht, sieht sie allerdings „oben ohne“, denn in diesen Wochen werfen die Hirsche ihre Geweihe ab. So eine Stange, wie Jäger das abgeworfenen Geweih nennen, zu finden, bringe Glück, heißt es im Herscheider Außenbezirk. Seit 20 Jahren, erzählt eine Anwohnerin, will sie unbedingt mal ein Geweih finden – bisher immer ohne Erfolg. Doch auch sie fand nun am Wochenende an der Straße den Kopfschmuck eines Damhirsches. So ein Fund ist aber nur solange Glück, wie man ihn liegen lässt. Nimmt man es mit, ist es Wilderei.

Damwildstange: Mehrere Kilogramm schwer, rund 70 Zentimeter lang, gefunden in Herscheid in einem Waldstück bei Alfrin im Naturpark Ebbegebirge. © Lorencic

Fabian Matzner hat selbst noch nie so ein ausgeprägtes Geweih gefunden. Der Leiter des Hegerings Meinerzhagen-Valbert erklärt sofort, dass eine Mitnahme Wilderei ist, denn „das ist Aneignung von Wild“, sagt der Kiersper. Rechtlich sei klar geregelt, wem die Stange gehört. Nämlich dem Jagdausübungsberechtigten. Das unerlaubte Mitnehmen stellt sogar eine Straftat dar. Die Waidmänner sind die Eigentümer der abgeworfenen Gehörne. Sie können an ihnen sehen, wie sich die Tiere entwickeln. Einige Jäger sammeln die Stangen, andere verkaufen sie, erklärt Matzner.

Eine Nachfrage bei den zuständigen Jägern endete unkompliziert: „Könnt ihr behalten“, hieß es prompt. In diesem Fall ist rechtlich alles im grünen Bereich. Doch solche Anfragen hören die Jägerinnen und Jäger selten bis gar nicht.

Das Geweih braucht der Damhirsch für Kämpfe um Weibchen. Jedes Frühjahr stößt er es ab. Die abgeworfenen Stangen aus dem Wald mitzunehmen, ist Wilderei. © privat

Im Internet kann jeder Geweihe kaufen. Ein Exemplar wie das aus Herscheid bringt zwischen 100 und 150 Euro. Stangendiebe heißen solche Wilderer, die gezielt Wälder aufsuchen, abgefallene Geweihe suchen und verkaufen. „Es gibt einen Markt dafür“, sagt Matzner. Die Stangen dienen als Dekoration, können etwa als Lampe, Kerzenhalter oder Schnapsglashalter umfunktioniert werden. Manchen dienen sie als Blickfang an der Wand. Aus dem Material werden Knöpfe hergestellt oder Kauartikel für Hunde. In Meinerzhagen habe man mit Stangendieben noch keine konkreten Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich sei das aber Thema, genauso wie Wilderei generell.

Die Jägerinnen und Jäger, sagt Matzner, wissen, wo sie eine Chance haben könnten, abgeworfene Geweihe zu finden. Sie wüssten, wo die Rudel ihr Esszimmer und Wohnzimmer haben, ihre sogenannten Einstände, erklärt der Hegeringleiter. Oft liegen solche Stangen tief im Wald und weit ab von Wegen.

Ein Damwildrudel aus dem Naturpark Ebbegebirge, hier morgens in Herscheid nahe der Ortschaft Alfrin. © Lorencic

Einmal im Jahr werfen die Hirsche ihr Geweih ab, dann wächst es in rund vier Monaten wieder größer nach. Damwild befreit sich vom Geweih in den Monaten März und April, Rotwild hingegen von Oktober bis Dezember. Die männlichen Tiere brauchen ihr Geweih nur für den Kampf um Weibchen, erklärt Fabian Matzner. Kleine Anekdote am Rande: Hat der Hirsch nur noch eine Hälfte seines Geweihs, läuft er schon mal gegen Bäume, weil das Gleichgewicht fehlt. Bleibt es im Wald liegen, dient es unter anderem Mäusen als Kalziumquelle.

Warum der Hirsch sein Geweih jedes Jahr aufs Neue abstreift, ist bis heute nicht geklärt. Für das Tier ist es zumindest für eine gewisse Zeit eine Erleichterung im wahrsten Sinne des Wortes. Für Biologen ist das Geweih ein wahres Wunderwerk der Natur. Es ist das einzige Organ der Säugetiere, das sich im Erwachsenenalter erstens vollständig regenerieren kann und zweitens auch jedes Jahr einen solchen energieintensiven Regenerationszyklus durchläuft. Mit einem maximalen Längenwachstum von mehr als zwei Zentimetern pro Tag handelt es sich sogar um das schnellste Organwachstum, das im Tierreich bekannt ist.

Wolf macht mehr Sorgen als Stangendiebe

Das Damwild breitet sich derzeit immer weiter in der Region aus, wie Jäger Jürgen Gareis aus Herscheid weiß. Die größte Population gebe es in Plettenberg und in der Vier-Täler-Stadt werde es für die Nachkömmlinge „immer enger“ – also kommen sie immer weiter nach Herscheid. Vor noch rund sieben Jahren gab es nicht ein Damwild-Stück in Herscheid, erinnert sich Gareis. In Meinerzhagen gibt es bisher ein Rudel im Ebbe, wie Fabian Matzner sagt. Also auf der Grenze zu Herscheid.

Die Jagd auf die schmalen Stücke startet im Mai, ab September ist dann die generelle Jagd auf Damwild eröffnet. Jagd auf Damwild macht aber mitunter auch der Wolf. sagt Jürgen Gareis, den das Raubtier Sorgen bereitet. In Plettenberg wurde ein Damwild vergangene Woche tot aufgefunden – vieles deutet auf einen Wolf hin, Proben wurden entnommen, aber ein Ergebnis steht noch aus. Das, sagt Gareis, treibt die Jäger weitaus mehr um, als der Kopfschmuck der seltenen Tiere.

Damwildrudel mit Albinos

In den Rudeln gibt es zwei Albinos, sagt Jürgen Gareis. So selten, wie man meinen könne, seien die weißen Tiere gar nicht. Unter Jägern aber sagt man: Wer ein weißes Tier schießt, stirbt im selben Jahr, sagt Jürgen Gareis. Einen ähnlichen Spruch für das Stehlen von Geweihen gibt es nicht. Doch auch Jürgen Gareis sagt klar: „Das ist Wilderei.“ Der Jäger weiß, dass die Finder das oft nicht wissen. Er selbst hat noch nie solch eine Stange gefunden – bekam aber nun das zweite Fundstück, das aus seinem Revier stammt, vor die Tür gelegt. „Glück bringt nur das Finden“, sagt die Finderin. Mehr als das habe sie nie gewollt.