Damit´s immer weitergeht: Hier können E-Bike-Fahrer tanken

Von: Luitgard Müller

Teilen

Pedelecs werden immer beliebter © Markus Mainka (Beispielfoto)

Dem Trend will man gerecht werden. Deshalb gibt es jetzt vier neue Ladestationen für E-Bikes, wo jeder kostenlos Ökostrom tanken kann.

Meinerzhagen - Rechtzeitig zum Beginn der Fahrradsaison wurden jetzt am Wald- und umweltpädagogischen Zentrum in Heed vier E-Bike-Ladestationen in Betrieb genommen. „Das ist eine erfreuliche Initiative,“ zeigt sich Klimamanager Eric Ludewig (rechts) bei der Einweihung begeistert. Nicht zuletzt, weil die Räder künftig kostenlos mit Ökostrom geladen werden können.

„Wir verfügen über eine Solaranlage und beziehen außerdem Strom aus Windkraft von der Firma Mann im Westerwald,“ erläuterte Matthias Kretschmer (2. von rechts). Neben dieser Firma und weiteren fünf privaten Investoren unterstützte vor allem die Firma Busch und Müller die Einrichtung der neuen Ladestationen. „Wir sind froh und dankbar, dass wir bei diesem Projekt von einem Weltmarktführer für Fahrradzubehör unterstützt wurden,“ wandte sich Kretschmer an Guido Müller (Mitte), Geschäftsführer des Meinerzhagener Unternehmens. Und hatte zudem noch einen Tipp für die E-Biker: „Während die Akkus aufladen, ist genug Zeit für einen Besuch des Wald-aktiv-Pfades sowie eine Waffel und eine Tasse Kaffee hier im Zentrum.“