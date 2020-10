Coronavirus: Arzt mahnt Bürger zur Vernunft

Immer mehr Tests positiv

+ © Beil Dr. Holger Reimann mahnt die Meinerzhagener zur Vorsicht, um die Corona-Zahlen nicht weiter in die Höhe steigen zu lassen © Beil

Die Telefone stehen nicht still bei den Hausärzten. Auch nicht in Meinerzhagen. Keine Frage: Die Sorge um die eigene Gesundheit, aber auch vor ständig wachsenden Corona-Fallzahlen im persönlichen Umfeld wächst. Umso eindringlicher appelliert Dr. Holger Reimann, Sprecher der heimischen Allgemeinmediziner, an die Bürger: „Halten Sie sich an die Regeln – glauben Sie der Bundeskanzlerin!“